新加坡航空將於 2026 年 6 月起 提供新加坡與沙烏地阿拉伯利雅德之間的直飛服務

新加坡航空（新航）將於 2026 年 6 月起開啟每週 4 班往返新加坡與沙烏地阿拉伯首都利雅德的直飛航班。新航將以空中巴士 A350-900 中程機型執飛，機艙配兩種客艙共 303 個座位，包括 40 個商務艙座位及 263 個經濟艙座位。

待主管機關批准後，SQ498 航班將於每週二、週四、週六及週日於新加坡當地時間下午 6 時 20 分起飛前往利雅德；返程航班 SQ499 則於同日於利雅德當地時間晚上 11 時起飛返回新加坡。

新航首席商務官李立興先生表示：「此次重返利雅德，正值當地商業環境蓬勃發展、城市建設快速推進之際，使其成為中東地區最具活力的城市之一。這項服務不僅新增一個重要航點，也讓我們有機會與合作夥伴攜手，為旅客提供更多元的旅行選擇。」

利雅德將成為新航集團在沙烏地阿拉伯的第二個航點，與酷航目前每週 4 班飛往吉達的航班相輔相成。

利雅德為沙烏地阿拉伯首都，同時也是王國的行政與金融中心。旅客可造訪德拉伊耶（Diriyah）與馬斯馬克堡壘（Masmak Fortress）等歷史景點，並體驗世界級博物館、奢華飯店，以及多元豐富的購物與餐飲選擇。

待主管機關批准後，新航飛往利雅德的航班機票將陸續於新航各銷售通路開放訂位。

以上訊息由新加坡航空提供