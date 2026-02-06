新加坡航空展中國大秀軍事肌肉 布局區域市場

路透社今天(6日)報導，中國利用本週的新加坡航空展(Singapore Airshow)大秀其軍事與航空實力，企圖吸引區域各國代表團關注；在北京加大爭取東南亞影響力之際，這項展示更具象徵意義。

美國軍方今年透過精準抓捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)以及在伊朗周邊的大規模海軍部署，展現其軍事力量。然而，美國總統川普(Donald Trump)近期頻頻公開批評其部分盟友，並對它們課徵關稅，為中國創造了可乘之機。

儘管中國的戰機與商用客機距離在國際市場大規模普及仍有一段距離，但中國航空製造商今年在這項亞洲最大的航太展上，姿態已顯得更加自信，能見度也明顯提高。

在新加坡航空展舉行期間，中國人民解放軍空軍的特技飛行表演隊獻出高調首秀，展現成都殲-10C戰機(Chengdu J-10C fighter jets)；該機型是外銷版的「殲-10CE」(J-10CE)戰機。這款戰機曾於2025年引發關注，當時巴基斯坦使用這款戰機擊落了數架印度空軍的法製飆風戰機(Rafale)。

根據中國官媒報導，解放軍的空軍表演隊此次透過空中加油，直接飛抵新加坡。

英國皇家航空學會(Royal Aeronautical Society)「航空」(Aerospace)雜誌總編輯羅賓森(Tim Robinson)表示：「這多少是在傳遞一個訊息：我們的投射能力正在成長。」他說：「這是現代空軍必備的關鍵能力之一。過去外界常說，這正是中國的弱點之一。」

在展館內，中國國營企業占據了顯眼位置，明亮的展區中央陳列的是中國航空工業集團(AVIC)匿蹤戰機「殲35A」(J-35A )的模型。這款戰機是中國空中戰力的最新成員，於2024年首次在國內曝光，目前外界對其細節仍所知不多。

現場並未展示任何技術數據，但全球軍火市場的觀察人士指出，北京對亞洲買家釋放的訊號已十分明確。羅賓森說：「這顯然是在傳達：如果你買不起F-35戰機，或被禁止採購F-35，我們這裡有替代方案。」

東南亞關注升溫

東南亞各國的國防官員擠滿了中國的軍事與航太展示攤位，凸顯北京在區域內積極行銷軍備，影響力持續升溫。

分析人士與西方官員指出，這場實力展示正值政治敏感時刻。隨著川普治下的華府轉趨孤立主義，東南亞各國對美國安全承諾的疑慮日益升高。

1名西方軍火公司高層官員說：「看到的還是同樣的代表團，但對話內容已經改變了。」

產業觀察人士對於軍購版圖是否會出現劇烈轉向，仍持審慎立場。但他們普遍同意，這樣的背景反映出新的權力政治，以及供應鏈多元化的趨勢。

中國國防專家白廣原(Bradley Perrett)表示：「中國軍工企業可能會認為，如果其他國家對購買美國裝備失去信心，這對中國而言就是機會。」

不過他也指出：「但多數美國的客戶如果要轉向，可能會優先考慮歐洲、南韓或日本的裝備。」

進軍民航市場 北京列國家目標

中國也試圖大舉進軍商用客機市場，但它企圖從空中巴士(Airbus)與波音(Boeing)手中搶占市占的努力仍進展緩慢，部分原因在於取得歐洲認證的程序冗長。

中國挑戰空中巴士與波音的企圖已被列為國家優先事項，但西方分析人士指出，此舉牽涉全球布局與行銷體系，恐怕仍需數年、乃至於數十年的時間。

不過，與會代表也注意到，中國在新加坡航空展中的商業攻勢正逐步擴大，甚至延伸至第三方替代零組件市場，在全球供應鏈吃緊之際，鎖定航空公司對零件短缺的憂慮。