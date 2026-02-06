新加坡航空展各國飛機拚場 聚焦亞太空運成長潛力

來自鄰國馬來西亞空軍的Su-30戰機，一面發射熱焰彈增加視覺效果，一面展示這系列戰機的招牌動作——「包加契夫眼鏡蛇」特技。

為了配合中國商用飛機公司大力推銷的C919與C909客機，中國解放軍「八一飛行隊」也遠道而來進行表演。

而在地面的靜態展示方面，各大飛機製造商的產品爭奇鬥艷，其中最積極的除了中國的C919與C909，歐洲空中巴士集團也由台灣星宇航空的A350-1000代表。

至於空中巴士的最大對手美國波音公司，受到波音737Max接連傳出事故的影響，從2024到2026連續2屆都非常低調地參加，沒有擺出代表性的機型展示，不過波音仍舊相當看好東南亞航空運輸的成長潛力。

美國波音公司行銷副總霍爾斯特認為，「人口結構顯示出年齡層與財力，東南亞的中產階級人口將在未來20年翻倍成長，意味著航空客運的需求成長可期。東南亞具備全球最高的成長率潛力，未來20年每年成長7%。試想印尼其他交通方式所遇到的障礙，空中交通將持續成為連結人們最有效的方式。」

從新冠病毒疫情以來，困擾全球各行各業多年的供應鏈問題，到現在仍舊令各方無法忽視。

國際航空運輸協會秘書長沃爾許指出，「關鍵的飛機與引擎供應商總是拿供應鏈問題做藉口，來對航空業多要錢，導致航空業成本增加，這讓航空業難以為繼。」

不僅航空業成本居高不下，新飛機與新引擎交貨延宕，也衝擊航空業要在期限內達成碳中和等環保目標的能力。

國際航空運輸協會秘書長沃爾許表示，「要在2050年達成淨零排碳就是很難，我一直很清楚表達這一點，達成目標不僅困難，也超昂貴。我們面臨的供應鏈問題，使我們的碳排放總量持續增加，減碳的效率遠比不上燃油效率的提升。」

至於在軍事相關產業方面，東南亞的區域局勢緊張持續帶動需求。產業分析師指出，包括海上安保、情報與偵蒐能力以及防空戰力提升，都是熱門的領域，具體產品包括各型雷達、對抗無人機的系統。

根據路透社報導，軍火輸出成績亮眼的以色列，先前因為加薩戰爭遭到巴黎與杜拜兩2航空展的抵制，但在新加坡則相當受歡迎，有11家廠商參與，以色列國防部也在代表團之列。