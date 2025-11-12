新加坡英國建AI策略夥伴關係 促金融業跨境交流

（中央社記者吳昇鴻新加坡12日專電）新加坡金融科技節登場，新加坡與英國宣布建立金融業AI系統策略夥伴關係，盼助業者有效率地在兩地市場推廣與運用AI解決方案，並促金融機構從中受益、開拓更多創新與跨境交流機會。

新加坡金融管理局和英國金融行為監理總署（FCA）今天在新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）宣布，建立金融業AI系統策略夥伴關係。

新加坡金融科技節今天至14日登場，為全球最大金融科技盛會，逾百家廠商參展，來自多國的銀行與監管機構，吸引數萬人參與，聚焦AI應用、數位資產管理、跨境支付平台等議題。

聯合早報報導，新加坡金管局官員倪秉榮表示，金管局的首要任務是確保AI的應用既安全又具延展性，這次與英國建立的合作關係，為兩地的金融機構、創新者與監理機關搭起一座重要橋梁，讓他們能在可信賴的AI發展上攜手合作。

英國FCA數據資訊與情報部門首長魯蘇（Jessica Rusu）則說，與新加坡的合作將有助於提升雙方在全球戰略競爭領域的影響力，英國與新加坡的企業能透過這項合作把握新的跨境機會，並共同打造金融領域負責任的AI創新未來。

此外，根據新加坡外交部發布新聞資料，英國安妮公主（Princess Anne）今天訪問新加坡，此行是為了紀念新加坡與英國建交60週年，並與新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）、總理黃循財會面。

報導指出，安妮公主此行也將前往克蘭芝陣亡戰士公墓出席紀念活動，並參觀空中巴士亞洲培訓中心。她上次訪問新加坡是在2016年，當時她以「國際海員關懷組織」（Mission to Seafarers）主席，以及「身心障礙者騎馬協會」（Riding for the Disabled）名譽贊助人的身分，探訪相關機構。（編輯：田瑞華）1141112