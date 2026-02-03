新加坡街友關懷 串連夥伴援助網

新加坡看似富裕，卻也不乏淪落街頭的弱勢族群，也因為長期與社會疏離，他們寧願露宿街頭，也不願意住進庇護所。由新加坡政府成立的露宿者夥伴援助網，結合多方資源，包含天主教團體的熱食供餐，還有慈濟人醫會的免費健康檢查，給支持、給陪伴，看似微小，卻持續的行動，正是幫助街友重新建立信任、找回自我價值，有機會，再度融入社會。

65歲的劉先生，過去九年多次離家。他說自己身體不好，換過不少工作，清潔、修車、餐館助手、洗衣店，樣樣都做過，但收入微薄，和家人的關係越來越緊張，最後只能流落街頭。

街友 劉先生：「身上只有鎖匙、錢包，睡覺時，你不知道誰偷你的錢包，所以說，在外面睡覺不是很好。」

為了幫助街友，慈濟加入了社會及家庭發展部發起的“露宿者夥伴援助網”，希望每三個月與社區夥伴合作，提供免費的健康檢查。

慈濟人醫會志工 鄺金玉：「街友最常見的問題，包括高血壓，糖尿病和高膽固醇，若有需要，也會轉介到慈濟義診中心，繼續接受治療。」

天主教福利協會開設”夜間咖啡館”，每週三次提供晚餐，讓街友有機會交朋友、慢慢重建社交能力。協會表示，克服心理障礙，是重返社會的重要一步。

天主教福利協會項目經理 蒙特羅 ：「我上一份工作是十年前的事了，接下來面試官一定會問，那這十年你都在做什麼，住在哪裡，這些問題都很敏感，也很難回答，所以他們找工作會很掙扎。」

連同社區及醫療等專業力量，提供社會、醫療及心理輔導服務，期望從根本上改善露宿問題。

