新加坡貨船黃岩島附近傾覆 中國海警救出13名菲律賓船員

[Newtalk新聞] 台北時間23日凌晨，一艘載有21名菲律賓船員的新加坡籍貨船在南海黃岩島（Scarborough Shoal，斯卡伯勒淺灘）西北方約55海浬處傾覆。中國海警局派出2艘船隻進行緊急救援，已救出13人，搜救行動仍在進行中。菲律賓海岸警衛隊（PCG）亦派遣船隻與飛機參與行動，目前確認至少10名船員由中國海警救起。

據多方報導，這艘貨船名為「M/V Devon Bay」，為新加坡旗籍，載運鐵礦石，從菲律賓三寶顏省（Zamboanga del Sur）的Gutalac港出發，目的地為中國廣東省陽江市。事發於23日凌晨1時34分左右，貨船在惡劣天候下開始傾斜約25度，並發出求救訊號，位置距菲律賓北部海岸約261公里。中國海警局接獲海南省三沙市海上搜救中心通報後，立即出動2艘船隻前往現場。截至目前，13名船員獲救，但仍有8人下落不明，部分報導指出有2名船員死亡。

菲律賓海岸警衛隊表示，從香港海上救援協調中心（Hong Kong Maritime Rescue Coordination Centre）獲知初步訊息後，已部署BRP Teresa Magbanua（MRRV-9701）、BRP Cape San Agustin（MRRV-4408）等2艘海警船，以及2架飛機參與搜救。PCG強調，船上所有21名船員皆為菲律賓籍，目前已確認10人由中國海警船隻救起，呼籲國際合作加速救援。中國駐馬尼拉大使館證實此事，並表示中方將繼續協助菲方。

黃岩島位於南海爭議海域，中國與菲律賓對其主權主張分歧已久，此次事件雖為海上事故，但發生在敏感區域，凸顯區域合作的重要性。菲方官員指出，惡劣天候可能是傾覆主因，調查將於救援結束後展開。

