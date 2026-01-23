新加坡貨船黃岩島附近傾覆 中國海警救出13名菲律賓船員
[Newtalk新聞] 台北時間23日凌晨，一艘載有21名菲律賓船員的新加坡籍貨船在南海黃岩島（Scarborough Shoal，斯卡伯勒淺灘）西北方約55海浬處傾覆。中國海警局派出2艘船隻進行緊急救援，已救出13人，搜救行動仍在進行中。菲律賓海岸警衛隊（PCG）亦派遣船隻與飛機參與行動，目前確認至少10名船員由中國海警救起。
據多方報導，這艘貨船名為「M/V Devon Bay」，為新加坡旗籍，載運鐵礦石，從菲律賓三寶顏省（Zamboanga del Sur）的Gutalac港出發，目的地為中國廣東省陽江市。事發於23日凌晨1時34分左右，貨船在惡劣天候下開始傾斜約25度，並發出求救訊號，位置距菲律賓北部海岸約261公里。中國海警局接獲海南省三沙市海上搜救中心通報後，立即出動2艘船隻前往現場。截至目前，13名船員獲救，但仍有8人下落不明，部分報導指出有2名船員死亡。
菲律賓海岸警衛隊表示，從香港海上救援協調中心（Hong Kong Maritime Rescue Coordination Centre）獲知初步訊息後，已部署BRP Teresa Magbanua（MRRV-9701）、BRP Cape San Agustin（MRRV-4408）等2艘海警船，以及2架飛機參與搜救。PCG強調，船上所有21名船員皆為菲律賓籍，目前已確認10人由中國海警船隻救起，呼籲國際合作加速救援。中國駐馬尼拉大使館證實此事，並表示中方將繼續協助菲方。
黃岩島位於南海爭議海域，中國與菲律賓對其主權主張分歧已久，此次事件雖為海上事故，但發生在敏感區域，凸顯區域合作的重要性。菲方官員指出，惡劣天候可能是傾覆主因，調查將於救援結束後展開。
更多Newtalk新聞報導
菲律賓設定黃岩島以北約15000平方公里海空域軍演 管制時長70天
楊宏基觀點》「狼來了」的警示 從突破中線到平均每日10架越線挑釁
其他人也在看
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前 ・ 發表留言
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 24則留言
新建豪宅蓋一半…失火「26樓如燒1炷香」空拍畫面曝！燃燒物找到了
預售階段恐影響房價！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒的通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；附近住戶憂心香港宏福苑大火168死重演，睡夢中聽見有人喊失火，連滾帶爬驚逃，火勢於3時許撲滅，無人傷亡。消防弟兄徒步上26樓，逐層布水線灌救，相當棘手。目前初判燃燒物為「雜物及板模」，詳細起火原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5則留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
謊報稱「我爸被殺」 大批警爬窗救人烏龍一場｜#鏡新聞
新北樹林員警18日獲報凶殺案，報案人稱爸爸在住家被殺害，警方立刻動員，出動大批刑警、鑑識小組到場，並破窗入內搜索，但卻發現現場竟然是空屋，連家具都沒有，立刻依誣告罪將謊報的報案人逮捕。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 3則留言
超壯108公斤醉男急診打飛護理師 澄清醫院不忍了：通報依法究辦
台中中港澄清醫院傳出急診暴力！一名30歲、重達108公斤的酒後割腕男患者21日送醫，拒絕治療竟然下床追打醫師不成，還出重拳毆打男護理師，當場把他打飛到一旁病床。澄清醫院副院長蔡哲宏今天表示，護理師被打到腦震盪，短暫失去意識，臉部擦挫傷，視力模糊、頭暈、噁心想吐、頸部疼痛，目前住院治療，觀察頸椎是否受自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
勇消詹能傑衝火場殉職！弟弟也是消防員 聞噩耗返基隆辦後事
【緯來新聞網】基隆市樂利三街的「台北生活家」大型社區昨（21日）晚10時許發生火警，造成2死4傷慘劇緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
廂型車不讓硬切！一家4口過馬路嚇到 警：依法舉發
南投縣 / 綜合報導 又有汽車經過路口不禮讓行人事件，南投縣埔里鎮地理中心碑前面路口，4日下午，有一家四口要過馬路，一輛白色轎車停下車禮讓，另外一輛黑色廂型車卻硬要開過，媽媽嚇得趕緊牽住孩子，避免被車撞上，其他駕駛看到覺得太扯，氣得向警方檢舉，警方說，查核屬實將依法舉發，可開罰最高6000元罰鍰。行車紀錄器拍下，馬路左邊，爸爸媽媽帶著兩個孩子過馬路，一輛白色休旅車停下車禮讓，就在一家四口剛要穿越馬路，右前方一輛黑色廂型車，直接開過來，硬要從行人和等紅綠燈的汽車縫隙鑽過，媽媽趕快牽住孩子阻止孩子跑出去，等廂型車開過才敢繼續走。其他汽車駕駛看到覺得太離譜，向警方檢舉投訴，其他民眾也說，自己遇到也要檢舉不輕饒。民眾說：「會非常生氣，因為我會覺得說，這樣子會非常危險，如果他沒有看到的話，如果撞到我們怎麼辦，非常危險，他如果不小心，轉彎的時候撞到了，就會受傷。」汽車不讓行人硬要過的地點，就在南投埔里的地理中心碑前方路口，路口有紅綠燈和斑馬線，但黑色廂型車當時從紅磚處直接開出來，無視斑馬線和行人。南投縣警埔里分局第五組組長林文鴻說：「本案經查已有網路系統檢舉，查核屬實，將依法舉發。」警方說，車輛未禮讓行人可處最高6000元罰鍰，如果造成行人受傷，最高可罰3萬6000元並吊扣駕照，警方會持續巡查搭配科技執法，加強取締。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
發錢了！「2項津貼」今入帳8000元 月底還有11筆錢發放時間一次看
勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，今（23）日為「國民年金保險老年基本保證年金」及「國民年金保險原住民給付」預定入帳日，符合資格者記得刷存摺確認。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
對醫療暴力抱持零容忍 逞凶施暴林嫌依法嚴辦
【民眾網許順德臺中報導】自殘的林姓男子在廿一日凌晨疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌毆打詹姓男護理師，造成造 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
41歲勇消詹能傑三進火場殉職 "摘面罩"捨身救人
社會中心／綜合報導基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，甚至把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，但最終無情惡火，還是帶走2人性命，但基隆消防明明配有〝共生面罩〞，為何沒有使用，後續也要調查。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
基隆惡火2死！小隊長3度進火場 摘面罩給住戶不幸殉職
【緯來新聞網】位於基隆樂利三街的「台北生活家」昨（21日）晚10點多發生火警，造成2死4傷，41歲仁緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中 壯漢大鬧急診 重拳擊飛男護師
台中澄清醫院中港院區驚傳醫療暴力事件！體重達108公斤的26歲林姓男子因酒後與妻子吵架自殘，21日凌晨4時由救護車送往醫院急診，未料林男到院後情緒激動且暴走，不僅拒診，甚至瘋狂追打醫護人員。詹姓資深男護理師在說明病情時，遭林男以重拳襲擊頭部，當場被打飛跌臥病床短暫昏厥，因腦震盪須住院觀察，最快23日才能出院。院方強烈譴責暴力，強調絕不姑息，將協助詹男訴諸法律。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
醉男猛揮拳不配合治療！ 護理師被打彈飛倒病床
台中澄清醫院中港院區，昨(21)日清晨發生醫療暴力事件，一名男子喝得醉醺醺，疑似不願意配合治療，先是追打醫生，接著出拳毆打男護理師，護理師被打到整個人彈飛到病床上，痛到起不來，其他護理人員趕快衝上去攔...華視 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
國道火燒車！大貨車撞分隔島陷火海 無人受傷
新竹市 / 綜合報導 國道1號南下新竹寶山路段，昨(22)日晚間7點多發生火燒車，一輛載飲料的大貨車，撞上分隔島，整輛車陷入火海，還好駕駛及時逃生。民眾在國道行駛，遠遠就看得到濃煙與火光，路過的車輛都放慢速度，從外線車道繞過去，消防隊員花了10分鐘撲滅火勢，也造成車流回堵2公里，國道警方正在調查，確切的事故原因。大貨車全面燃燒飲料散落一地駕駛及時逃生肇因待查。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
又有醫療暴力！台中醉男出拳揍飛護理師 害腦震盪住院
台中中港澄清醫院出現一名疑似酒醉自傷男子在昨（21日）大鬧醫院急診，疑似因為不滿醫師治療而試圖攻擊醫師不成，竟涉嫌毆打男護理師，害護理師腦震盪。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言