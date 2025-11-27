新加坡迎超高齡社會 樂齡空間功能升級

2026年，新加坡將進入超高齡化社會，因此新加坡慈濟志工提前為長者，打造一個全新的樂齡空間。不僅有身心健康教練、中醫師、復健師與營養師，組成的專業團隊，來守護長輩的健康；也結合人工智能科技，讓老人家即使不在中心內，也能照顧到他們的身心靈。而且這裡不只服務長者，也歡迎40歲以上的壯年來參加。

在一片熱鬧的祝福聲中，悅活坊開幕了。這是慈濟基金會全新打造的活躍樂齡空間。

西海岸-裕廊西集選區議員 洪維能：「家訪過程中，我常遇到獨居的人，除了推薦他們到互聯中心，這裡也有慈濟，有吸引壯年的活動，我認為這是個好主意，能吸引更多人參與其中。」

廣告 廣告

衛生部長兼社會政策統籌部長 王乙康：「我們都會老，我們必須明智地，活出自己的人生，每間活躍樂齡中心都任重道遠，祝你們一切順利。」

悅活坊的課程是以五到十人的小班制進行。配合政府 「樂齡社區」的方向，也把預防醫療的概念融入服務中；這裡有一組由身心健康教練、中醫師、復健師與營養師組成的專業團隊，從體能、心智、睡眠到飲食，全面強化年長者的健康。

長者 董傳英：「老實講，我喜歡在自己的家養老，有慈濟活躍樂齡中心在，我覺得很安心，它真的是，根據老人家的需要為出發點，來去設計各種的活動，就是它(平板電腦)會知道，我有去參加什麼活動，那它就會建議我，它就會告訴我，今天有一些我有感興趣的活動，它就會介紹給我。」

根據預先輸入的使用者背景，結合大數據給予客製化的回應。慈濟目前與六家企業和學府合作，以年長者常遇到的問題作為基礎，研發多項照顧年長者身心靈等各層面的項目。

Weeswares Pte Ltd總經理 黃進偉：「透過集思廣益，我們不斷添加，更多功能，本質上其目的是為，人工智能風險模組提供訊號，使該模組能夠基於這些訊號，來識別警示訊號，發現風險，並提出風險緩解方案。」

新加坡慈濟社區關懷代理經理 李榮富：「我們想要滿足更高層次的需求，無論是在物質層面，精神層面，還是心靈層面。」

人與人之間的真誠互動，再結合人工智能技術，提升年長者的整體福祉。

更多 大愛新聞 報導：

新加坡榮董感恩會 以愛之名教富濟貧

居家安寧照顧全方位 讓家屬放鬆喘息

