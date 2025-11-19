新加坡通過打詐鞭刑 滿志剛盼台灣參考入法進行民調

吳志剛辦公室主任滿志剛表示，希望能儘速進行全面民調，測試社會支持度。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

立法院司法法制委員會今（19）日正式排案，將「新加坡鞭刑打詐」納入討論。對此，市議員吳志剛辦公室主任滿志剛表示，自己非常樂見，也支持鞭刑入法，因為台灣社會已經被詐騙犯拖到忍無可忍。

滿志剛表示，新加坡近日三讀通過打詐鞭刑，並不是為了施暴，而是明白告訴全世界：用詐術、騙術犧牲別人一生的積蓄、毀掉人民的一生，就要付出一輩子的代價。

滿志剛提到，台灣如今已經淪為國際眼中的「詐騙天堂、詐騙之島」，跨國詐騙集團洗走幾十億，名下跑車、名牌包、財產無數、享盡富貴，而被害人卻經常妻離子散、孤苦無依，甚至家破人亡；詐騙犯只要十萬、十五萬就能輕鬆交保，簡直是「CP值最高的犯罪」，完全就是社會的不公。

滿志剛指出，今年光上半年，台灣的詐騙金額財損就已經高達 480 億，整整是新加坡的四倍。「你忍心看著孩子、父母、長輩、朋友辛苦存下的血汗錢，卻在一天內就被生吞活剝嗎？人民怎麼能不震怒。」

滿志剛說，所以自己希望能夠儘速進行全面民調，測試社會對強力手段的支持度；只要社會支持，行政機關就應該回應人民期待，更不可以用「研議中、取得社會共識」等理由拖延。

滿志剛強調，新加坡亂世用重典已經上路，台灣應該參考新加坡經驗，挽回社會對正義的最後期待。期盼未來的台灣社會，不能再讓詐騙犯笑著走出法院，不能再讓被害人默默吞下崩裂的人生。「保護受害者，我們人性的善良，也必須在必要時展露鋒芒。」

