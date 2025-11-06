新加坡醫療集團 訪大林慈院交流經驗

為促進國際醫療永續發展經驗交流，新加坡三大公立醫療集團，包括國立大學醫療系統、國家醫療保健集團、新加坡保健集團，以及衛生部控股公司共17位主管成員，來到大林慈濟醫院參訪，聚焦醫院在永續發展、節能設施管理與精實醫療推動等，也為國際醫療事務開啟先端。

新加坡三大醫療集團，17位主管，來到大林慈濟醫院，彼此交流，重點聚焦在大林慈院的精實醫療和永續管理。

參訪聽完簡報後，一行人實際走到各個科別，每項規劃和醫療動線，都是以病患為出發點。

廣告 廣告

醫護人員：「減少走動，又不會發生異常，而且整個效率下來，我們減了50%以上的改善效果。」

衛福部醫福會執行長 林名男：「除了來我們醫院參訪之外，跟我們分享學習，我們所做的醫療永續的作為，他們也分享他們三大醫療集團，有關如何讓整個醫院，在碳排量減少，怎樣去做永續。」

新加坡保健集團護理部副主任 Lee Lai Chee ：「讓病人能夠有自己的能力，坐下來，脫鞋子，量體重，這樣一個小小的，大大小小的用心，你們能夠很細心地去做。」

從參訪前就感受大林醫療團隊的細膩貼心，以人為本的醫療宗旨，提升就醫的良好感受，雙方針對節能，教育和綠色醫療政策深入討論，也開啟未來國際醫療事務合作的先端。

更多 大愛新聞 報導：

台灣小畢卡索 蕭柏潤的異想世界

環保當健身 84歲志工老當益壯

