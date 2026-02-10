新加坡醫院關懷 陪伴傾聽膚慰心靈

傾聽和陪伴，通常都是閨蜜、或者馬吉好朋友常做的事，不過在新加波，有兩家醫院的病患，他們卻把慈濟人當成好朋友，因為志工時常關懷，送餐，也是做好的傾聽者，感情是一點一滴累積起來的。

「早安 要去剪頭髮嗎 阿媽 ，腳沒有力 沒有人帶我去剪頭髮，這邊有人幫你剪 多好。」

自2025年7月起，每週兩天，慈濟志工走入邱德拔醫院和義順社區醫院，關懷和陪伴住院病患。「只是暫時 很快就出院了，祝福你。」

慈濟志工 朱月娥：「跟病人打個招呼 問候他們，跟他們聊聊天。」

慈濟志工 張玉蓉：「 因為有些護士他們都是從菲律賓來，(還有)其他國家，所以(病人)聽到 你會講潮州話，你會講福建話，他們很開心 他就開始跟你聊。」

慈濟志工 蘇美英：「因為很多患者都有說過，他們在這邊很悶，開始(聊天)的時候會比較彆扭一點，學會了我們就知道要去哪一方面去看，跟他們聊。」

「大哥你想要喝什麼，美祿。」

除了聊天關懷，志工也從生活小事做起，協助訂餐、送餐，並陪伴病人參與活動。邱德拔醫院義工管理高級經理 滕敏子：「這些活動看似簡單 對吧，但其實它真的能帶來很大的不同，病人會變得更快樂 更積極，當他們心情愉悅時，整個康復過程也會因此受益，志工也帶來了許多溫暖。」

慈濟志工 杜進強：「我們就扮演著一個聆聽陪伴的角色。」

面對病痛，志工在旁耐心傾聽，真誠陪伴。慈濟志工廖秀添幾年前意外受傷，更能同理病人的苦。慈濟志工 廖秀添：「 剛剛我跟一個年長者聊天，他就一邊哭 一邊跟我講，哭到滿臉都是眼淚，所以還好 剛才跟他談了之後，他全部發洩出來。」

一句問候，一個笑容，為病房增添溫度，也為病患的康復路注入正能量。

