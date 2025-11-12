新加坡金融科技推手談AI 強調人性化是趨勢關鍵
（中央社記者吳昇鴻新加坡12日專電）全球最大金融科技盛會的新加坡金融科技節今天登場，新加坡金融科技生態發展推手之一的台裔新創工作者江維禮告訴中央社，透過AI，金融產品可針對不同收入族群量身打造投資策略，若要將科技與金融真正結合，「人性化」是趨勢關鍵。
新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）今天至14日登場，為全球最大金融科技盛會，逾百家廠商參展，來自多國的銀行與監管機構，吸引數萬人參與，聚焦AI應用、數位資產管理、跨境支付平台等議題。
數位家族辦公室業務的金融科技新創Arta Finance，由台裔共同創辦人江維禮（Edward Chiang）等人設立。江維禮過去曾在Google擔任產品管理總監，管理Google Pay等應用程式的產品管理團隊，從美國移居新加坡10年，多次受新加坡經濟發展局（EDB）等機構邀請，分享科技導入金融的實踐，是新加坡發展金融科技生態的重要推手之一。
江維禮接受中央社專訪時表示，過去他在Google工作期間，深入了解金融科技及其創新潛力，這段經驗也啟發他創業，在東南亞打造自己的金融科技產品。這個產品在設計理念上，深受他在Google的實務經驗影響。
他指出，新加坡雖然不是世界上最大的市場，但具有獨特優勢，「在這裡可以觀察到韓國、台灣、香港等市場的最新動態」，同時，新加坡金融管理局（MAS）作為科技導向的監管機構，以及經濟發展局幫助建立生態系統支持本地與國際企業，這兩個組織的協助，使新加坡成為創業理想之地，也大幅提升產品開發與市場推進的效率。 談及普惠金融，江維禮指出，傳統私人銀行通常依賴人力進行資產分析與投資建議，其服務對象多為高淨值人士。然而，透過人工智慧，金融產品可以針對不同收入族群量身打造投資策略，幫助普通收入者實現資產配置與投資多樣化。
江維禮補充說，隨著大型語言模型（LLM）的應用，這類AI系統甚至能模擬私人銀行的全套服務，讓資產未超過數百萬美元的人，也能享有原本只屬於高淨值客戶的投資機會，並支援在其他平台靈活投資。 他進一步強調，東南亞乃至整個亞洲市場極具魅力且高度多元化。人口密集、分布集中，文化、國籍與語言差異明顯，因此金融科技產品必須具備高度普適性。相比美國，這裡的市場環境要求企業擁有更多元的思維與創新視角，若要將科技與金融真正結合，打造更人性化的使用者體驗是未來金融科技發展的趨勢關鍵。（編輯：謝怡璇）1141112
其他人也在看
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 1 小時前
黃崇仁這次可以信了？力積電嗑了記憶體的藥 要翻身
「相信黃董，年底就懂」這是對力積電(6770)董事長黃崇仁的一種戲謔，力積電前身是力晶科技，2012年因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶跌到剩0.29元，走向下市的結局。經過董事長黃崇仁多年努力，進行組織及資本重組作業，2021年，力積電掛牌上市。隨著力積電上市，有不少股民選擇相信黃崇仁，跟著進場，力積電股價在掛牌首日盤中最高來到78.9元，漲幅高達58％，收盤時漲幅稍微收斂收在75.9元，但好景不常，大約僅半年的時間，2022年6月，力積電跌破掛牌價。理財周刊 ・ 1 天前
台積電每股配6元 這天能領
台積電（2330）今（11）日召開董事會，會中重要決議三件是，其中，每股配息6元。本次決策包括核准2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 4 小時前
上市櫃營收五大天王 出列
上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海、10月營收月增率最高為東華...聯合新聞網 ・ 1 天前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 16 小時前
玻纖布飆瘋了！日東紡開第一槍「這2台廠」漲停鎖死吃香喝辣 中釉漲近半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB升級，相關原料供不應求，今（11）日由日本高階T-Glass玻纖布供應日東紡（Nittobo）率先大漲，帶動台廠富喬（1815...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
蝦皮打趴這超商，台灣人不愛超取了？他曝昔電商龍頭今虧爛：運費補助很重要
多元支付時代來臨，現代人工作忙碌，線上購物已成為許多民眾的消費日常，近日，亞馬遜（Amazon）宣布登台，推出全新獨立購物應用程式 Amazon Bazaar（亞馬遜Bazaar），主打低價、便利。臉書財經粉專「股人阿勳」今（11）日在貼文中盤點台灣主流電商平台指出，過去「超商取貨的天下」時代已經過去，物流速度與便利性已成為消費者購買的基本要求；而台灣電商正......風傳媒 ・ 1 天前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
95歲巴菲特發告別信！罕見曝光健康狀況、4.6兆財產分配
綜合外媒報導，95歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）周一發出告別信，退休後不會再發年度股東信，但會以感恩節問候信與股東們互動，未來巴菲特也不會在股東會上發言，波克夏將由阿貝爾（Greg Abel）擔任執行長，主導日常營運，巴菲特仍掛名董事長。中時財經即時 ・ 1 天前
輝達GB300出貨暴衝！大摩「最新目標價」一次看 緯穎狂飆潛力86％、鴻海廣達緯創全中獎
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場全面起飛，輝達（NVIDIA）新一代GB系列機櫃出貨量驚人翻倍，掀起台廠供應鏈大洗牌。外資圈看好明年GB200、GB30...FTNN新聞網 ・ 1 天前
6大銀行砍大全聯回饋 卡友3大權益飽受衝擊
明年起多家銀行不再提供大全聯一般消費回饋，卡友權益受影響(圖/全聯 提供)卡優新聞網 ・ 9 小時前
併購惹禍！上半年白作工＋每股認損9.5元 上福股價慘跌停
雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技（6128）昨日傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，致上福今年前3季累計稅後淨損擴大至12.12億元，每股稅後淨損達9.5元，逼近一個股本，受到此利空拖累，上福今日開盤直接以跳空跌停開出。中時財經即時 ・ 1 天前
鴻海集團傳吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說、科技日（HHTD25）則將於下週五登場，昨晚市場傳出鴻海擬吃下裕隆（2201）集團的納智捷（LUXGEN）品牌，雖然對此裕隆表示，對於外界傳聞或未經確認之資訊，公司無法評論，然裕隆股價今日一早就鎖上漲停價35.9元，強勢亮燈。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
高股息≠高報酬？0056、00919等8檔年息破10% 只有3檔賺錢
高股息卻不一定賺？統計指出，8檔高息ETF近一年殖利率破10% ，卻僅0056、00919、00918等3檔繳出正報酬，息收與報酬兼得。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
【下班經濟學】漲不動！高股息ETF該棄守？高手示警：別再買0050？
0050受益人數正式超越00878，成為新的國民ETF！不少網友都問說，高股息ETF一整年都沒有漲，到底是不是該下車了？今天我們就找來存股總編謝富旭，不只分享他最新的ETF布局策略，還告訴你4檔還在低檔的深度價值股，一起來聽聽他的分析！台股高檔震盪！老手驚見2大警訊？台股今天(11/10)重新收復月線，到底是新一輪多頭再起，還是漲不動的徵兆？謝富旭表示，他目......風傳媒 ・ 1 天前
申購抽抽樂最後一天！和碩小金雞19日轉上市 1591張抽中現賺14萬報酬率飆5成
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導專注於高效能伺服器主機板與系統開發，深耕資料中心、高效能運算（HPC）、雲端與AI邊緣運算等市場的永擎電子，將從興櫃轉上...FTNN新聞網 ・ 1 天前
K董承諾破功！日本末日謠言害星宇航空第3季虧損近4.5億元
擁有60萬粉絲的「K董」張國煒去（2024）年在星宇航空（2646）股東會發豪語「虧損是最後一次」！不料受到日本漫畫家龍樹諒漫畫「日本末日」大海嘯預言干擾，加上川普關稅帝君發威，星宇（11）日董事會通過第3季財報，再度出現單季虧損4.5億元，所幸前三季仍有賺4.75億元，10月亦有連假助攻營收改寫新高，有望撐住全年獲利成績。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前