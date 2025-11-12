新加坡金融科技節登場 台灣館展整合創新能量

（中央社記者吳昇鴻新加坡12日專電）全球最大金融科技盛會的新加坡金融科技節今天登場，數萬人參與聚焦AI應用、數位資產管理等議題。台灣金融科技創新園區再度率團設館，希望展現台灣金融科技產業的整合創新能量與國際合作實力。

新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）今天至14日登場，這被視為全球最大金融科技盛會、來自多國的銀行與監管機構，吸引數萬人參與，聚焦AI應用、數位資產管理、跨境支付平台等議題。

由金融總會規劃設立的台灣金融科技創新園區（FinTechSpace）率團參加。金融科技創新園區副執行總監林麗真指出，今年代表團規模為歷年最大陣容，由近100位金融科技代表攜手打造「台灣館（Taiwan Pavilion）」，活動期間舉辦主題演講、國際新創發表會及「金融科技茗堂」媒合會，展現台灣金融科技產業的整合創新能量與國際合作實力。

林麗真表示，今年與英國在台辦事處合作舉辦座談會，聚焦數位轉型與雲端創新技術，促進金融科技業者之間的實務交流與合作；台灣金融科技自支付與監理科技起步，已逐步拓展至人工智慧與虛擬資產等新興領域，未來跨境監理協調、資料隱私與資安防護、永續金融發展，以及AI在金融領域的負責任應用，將是推動產業持續演進的關鍵課題。

星展集團執行總裁陳淑珊、環球銀行金融電信協會（SWIFT）執行長塔索（Javier Pérez-Tasso）等人出席座談會，聚焦金融服務業的人工智慧發展藍圖。

韓國中央銀行「韓國銀行」（Bank of Korea）總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong）、新加坡全球金融與科技網路（GFTN）公共政策主管施恩（Raadhika Sihin）及銀行業者也參與講座，關注央行數位貨幣（CBDC）相關生態系議題。

此外，國際清算銀行（Bank for International Settlements，BIS）副總經理馬希勒（Andréa M Maechler）現場談及貨幣與資產代幣化的步伐加快，銀行如何在代幣化的貨幣與金融體系中維持其核心角色，即代幣化存款與代幣化央行貨幣及資產協同運作，以提升效率促進金融包容性。（編輯：張芷瑄）1141112