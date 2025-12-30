即時中心／林韋慈報導

新加坡今（30）日起對重大詐騙案件將強制施以最多24下鞭刑，此法律於11月通過，並於今日正式生效。根據《法新社》報導，面對詐騙集團猖獗及創新高的詐騙損失，新加坡當局加強打擊詐騙犯罪。新加坡內政部強調，「打擊詐騙是全國的首要任務」。

新加坡內政部兼外交部高級政務部長沈穎於11月在國會推動法案時指出，從2020年至2025年上半年，東南亞第二大經濟體新加坡因詐騙損失超過28億美元（約新台幣877億3632萬元），並在此期間通報約19萬件詐騙案件。此次將鞭刑納入對詐騙犯的刑罰範疇，是新加坡國會11月修訂刑法的一部分，將與監禁、罰款等其他刑罰併用。

新加坡內政部向媒體《法新社》證實，「沒錯，修正條款自今日正式生效」。其在先前聲明中表示，對詐騙犯、詐騙集團成員或招募者，「將被強制施以至少6下、最多24下鞭刑」。協助詐騙犯的人，包括所謂「錢騾」（money mules，提供銀行帳戶或SIM卡者），則可酌情處以最多12下鞭刑。

近年來，新加坡當局也加強了全國防詐教育，包括設立全國防詐熱線。去年，時任總理李顯龍接受本地媒體訪問時透露，自己曾因網購商品遲遲未送達而遭詐騙，凸顯新加坡將詐騙問題視為已波及社會各階層的嚴肅議題。

原文出處：快新聞／新加坡防詐騙新制上路 最高可處24下鞭刑

