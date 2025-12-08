新加坡防「數位干擾」！ 中學校園全面禁用智慧手機

澳洲這個星期開始，將強制社群平台移除16歲以下的用戶，澳洲總理說，要讓小朋友「好好享受童年」，平台如果違規，最重將遭罰10億台幣。另外新加坡為了提升學生的課堂參與度，全新加坡的國中從明年開始，將全面禁止學生在校園內使用手機。

澳洲將在10日起強制社群平台移除16歲以下用戶盼減少社群對身心的影響及可能帶來的社會傷害。 (圖／達志影像路透社)

澳洲政府本週開始實施嚴格的社群媒體管制政策，強制平台移除16歲以下用戶，違規者最高將面臨約10億台幣的罰款。澳洲總理艾班尼斯表示，此舉是為了讓孩子們能夠「好好享受童年」。同時，新加坡教育部也宣布從明年1月起，全國國中將全面禁止學生在校園內使用手機，包括課堂及課外活動時間，目的是提升學生的課堂參與度並促進身心健康。

新加坡多所國中已開始實施手機禁令，學校設立專門的手機存放區，要求學生將手機存放在上鎖的鐵櫃內。新加坡國中校長表示，若發現學生未遵守規定將手機放進存放區，校方會沒收手機並聯絡家長。根據新加坡教育部的最新政策，明年1月起，手機禁令將擴大至全國所有國中，不僅在上課期間，連課外活動時間也必須將手機放在指定區域，全面禁止使用。新加坡學生家長認為，學校對學生使用手機應該要有一定的管理措施。

另一方面，澳洲政府從本週開始強制社群媒體平台如臉書、IG、TikTok等移除16歲以下的用戶。若平台不遵守規定，將面臨3200萬美元（約10億台幣）的巨額罰款。澳洲總理艾班尼斯強調，看到社群媒體帶來的社會傷害，政府希望孩子們還能有機會好好享受童年。這項倡議源自家長們的期望，希望能減少社群媒體對小朋友帶來的社會傷害。

然而，這項政策也引發了部分未滿16歲網路創作者的失望。澳洲網路內容創作者Dimi Heryxlim表示，他替年輕一代感到可惜，特別是那些真的想在社群媒體上有所成就的人。許多年紀尚小的創作者將因此被封鎖，原本在社群平台經營的頻道將被迫撤下，只能等到16歲後才能重新進行網路創作活動。

