新加坡預算案聚焦科技戰略 黃循財：AI助國家優勢

（中央社記者吳昇鴻新加坡12日專電）新加坡總理黃循財今天發表財政年度預算案並說明施政方向，針對AI發展，他表示將制定明確規則，以確保其被負責任且安全地應用；如果運用得當，AI將成為新加坡的戰略優勢，協助克服自然資源有限及勞動力市場緊縮等限制。

黃循財下午發表財政年度預算案聲明，並說明政府未來施政方針。這是去年5月新加坡全國大選後，新一屆政府發布首份財政預算案。

黃循財表示，AI潛力巨大，能提升生產力及改變生活，將制定明確規則，以確保其被負責任且安全地應用，如果運用得當，AI將成為新加坡的戰略優勢，可以協助克服結構性限制，例如有限的自然資源、老齡化人口以及緊縮的勞動力市場。

黃循財指出，將成立全國人工智慧理事會以提供戰略方向、推動新加坡AI議程，藉此推動關鍵領域AI導向的轉型工作。

新加坡智庫政策研究所（Institute of Policy Studies）高級研究員張暉暉接受中央社記者訪問表示，AI科技快速發展，正深刻影響職場結構，關鍵在於如何培養與轉型人才，特別是如何鼓勵基層員工透過各項培訓課程轉型或轉行。她指出，低收入戶、女性與應屆畢業生，將是政策特別關注的3大族群。

張暉暉進一步說明，對企業而言，AI有助於簡化工作流程、提升效率，但如何協助應屆畢業生順利銜接職場，將成為重要課題。年輕世代習慣使用、也擅長掌握AI工具，資深員工則具備經驗與決策能力，政府如何在兩者之間建立橋梁，將是政策著力重點；這不僅是新加坡面臨的挑戰，也是整個區域各國共同的課題。

AI發展帶動半導體等領域需求，駐新加坡代表童振源告訴中央社記者，台灣在全球半導體生態系中扮演核心角色，未來將鼓勵更多新加坡企業在台設立研發或營運中心，與台灣的生產生態系緊密結合，對新加

坡未來發展亦將帶來顯著助益。

台灣對新加坡出口主要貨品中，半導體相關貨品的金額占比達80%以上，包含供製造半導體晶柱或晶圓、半導體裝置、積體電路及平面顯示器的機器及器具等。而台灣自新加坡進口主要貨品中，半導體相關貨品金額亦占60%以上。

童振源指出，如果台灣相關企業能在新加坡建立連結並獲得相關資金支持，未來拓展至東南亞市場將大

有助益。

他亦提及近期出版新書「台灣居於核心：全球半導體版圖與戰略重組中的關鍵夥伴」，藉此提供一套清晰且切合時勢的分析框架，說明半導體如何成為當代全球經濟與科技競爭的戰略支柱，以及台灣為何正站在這場結構性變局的核心位置。（編輯：陳慧萍）1150212