新加坡馬來虎Arhaa適應佳 北市動物園見客

（中央社記者楊淑閔台北5日電）台北市立動物園今天表示，來自新加坡動物園的雄性馬來虎Arhaa，來台2個多月適應穩定，與另1隻來自法國的雌虎Shima隔欄互動融洽，市民可到熱帶雨林區輪流見到牠們。

台北市立動物園發布資訊指出，來自新加坡萬態野生動物保育集團（Mandai Wildlife Reserve）轄下新加坡動物園的雄性馬來虎Arhaa，今年7月抵台，經過2個多月檢疫與適應期後狀況良好，已現身園內熱帶雨林區1週多，市民朋友可前往觀看。

廣告 廣告

動物園告訴中央社記者，馬來虎3歲即為成虎，Arhaa目前4歲，個性穩定，進食及配合保育員指示在後場移動狀況良好，跟去年來自法國的園區內鄰居Shima隔欄互動時也很友善，Arhaa起初面對6歲的Shima為宣示地盤時，仍溫和以對，呆呆地觀望後，隨後以噴氣示好。

動物園說，目前Arhaa與Shima隔欄相見時，都會以鼻子噴氣打招呼，顯示相處融洽，已能輪班在熱帶雨林區戶外活動場域跟市民見面。辨認牠們時，可觀察頭頂花紋，紋路較對稱且中心線清晰的是Shima，Arhaa則有對像眉毛般的黑色短勾紋路。

首次進入戶外活動場時，Arhaa稍有猶豫，但走入戶外後仔細探索環境，嗅聞並留下記號，在水池邊來回幾趟後，就能開心泡水一段時間。

動物園補充，老虎在國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄中列入瀕危（EN）等級，包括馬來虎在內的數個亞種，更是被列為極危（CR）等級。在全球馬來虎域外保育計畫下，台北動物園與新加坡動物園合作，透過個體調度，推進新的繁殖配對及血緣更新，期望Arhaa和Shima能帶來新希望。（編輯：黃世雅）1141105