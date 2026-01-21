新加坡駐台3000部隊成台海籌碼 星國恐以「撤軍」要脅台灣勿挑釁中國

有評論指出，根據台灣與新加坡簽署的《星光計畫》，雖然鮮少公開，但新加坡每年在台灣駐紮約3000名士兵，他們在台海局勢中扮演關鍵嚇阻角色。這3000名士兵不僅保障新加坡的區域利益，也可能在中國對台灣採取突襲行動時，成為美國介入台海戰爭的誘因。

不過，面對台灣總統賴清德及民進黨的「親台獨言論」，新加坡正考慮以撤軍作為警告，要求台灣勿再「進一步挑釁中國」，並可能加速將駐台部隊轉往文萊或澳洲等「更安全」的地點。

亞洲時報（Asia Times）19日刊登新加坡現役軍人Siddharath Bhowmick的評論指出，新加坡鮮少公開它駐紮在台灣的3000名士兵，但如果台灣持續發表台獨立場的言論，新加坡可能以撤軍作為威脅手段。

根據1975年簽署的《星光計畫》（Project Starlight）雙邊防務協議，每年約有3000名新加坡武裝部隊（SAF）人員輪替駐紮在台灣。沒有其他國家在台灣的駐軍規模比新加坡更大。雖然新加坡官方很少承認，但《星光計畫》對該國具有重大作戰意義，也是新加坡在台海政策中維持微妙平衡的核心。

歷史上，北京對這項非官方防務合作始終保持沉默。不過在2016年，中國扣押12輛在香港發現的新加坡製AV-81泰瑞克斯（Terrex）8輪裝甲車後，中方對這類軍事合作的不滿已經浮現。另外，台灣總統賴清德的反中言論進一步惡化兩岸關係，中國軍機在賴清德上任前10個月就創下超過2000架次的空中擾台紀錄。

駐台新加坡部隊恐成籌碼

如果新加坡希望避免在台海衝突中被迫選邊站，它必須正視潛在風險並自我防護。萬一中國發動突襲，以收復「叛離省分」為由攻擊台灣，駐紮在台灣的新加坡部隊可能成為籌碼。幾千名新加坡武裝部隊士兵的撤離如果受阻，將面臨直接風險。

同時，美國的第7艦隊如果介入，也可能須要新加坡提供後勤支援，而這幾乎必然引來中國人民解放軍的打擊。

而且，如果中國封鎖台灣海峽，將影響全球約1/5海運貿易，也將嚴重衝擊新加坡的港口流量。為避免陷入被動，新加坡必須利用與台灣的軍事關係，協助兩岸對話以降低緊張局勢。

如果新加坡僅保持旁觀者的姿態，台海戰爭風險將持續上升，這個城邦國家更可能面臨嚴重破壞。

新加坡駐軍可嚇阻中國突襲

《星光計畫》是新加坡與台灣防務合作的關鍵元素，即便無法比擬美國與台灣的《台灣關係法》（TRA）所提供的安全保證，它仍能對中國突襲構成實質嚇阻，突襲行動可能破壞中國與新加坡的關係。這對新加坡至關重要，因為該國是中國最大的累計外資來源國，也是中國企業建立國際辦公室的重要金融中心。

任何對駐台新加坡設施或人員的攻擊，都會給美國提供充分理由，來干預台海戰爭。美國必須阻止中國單方面的統一行動，還要保護與美國關係最緊密的東南亞安全合作夥伴——新加坡。

歷任台灣政府都選擇持續讓新加坡軍方租用設施，也顯示他們了解新加坡駐軍的嚇阻作用。即使面臨來自中國的壓力，新加坡仍堅守跨海峽參與原則，持續派兵到台灣。然而，對《星光計畫》的無條件承諾也帶來風險。如果賴清德及民進黨繼續高調發表反中言論，新加坡必須予以重視，來降低駐台士兵承擔的風險。

新加坡應與台灣談判「親獨立場」

亞洲時報評論認為，新加坡應該把握台灣民眾對賴清德未有明確政績的失望，採取更積極的手段。2004年時，時任新加坡總理的李顯龍出訪台灣，曾明確表態不支持台灣獨立，強調台海和平符合新加坡利益。然而，當時的行動僅表明立場，並未進一步影響國家政策。

為了真正保障新加坡的區域利益，台灣政府必須明白，如果繼續挑釁中國，將被視為威脅3000名新加坡駐台士兵的安全，撤軍可能成為選項。新加坡應與台灣就賴清德的「親台獨傾向」展開高層談判，重申維護台海穩定的決心。

新加坡應要求台灣，為了降低兩岸緊張，賴清德必須採取更和解的姿態，放棄好戰及親台獨的言論。例如，他曾聲稱：「無論我們如何稱呼我們的國家——中華民國、中華民國台灣，或台灣，我們都是1個獨立國家」，這與早在2004年就讓新加坡感到擔憂的言論如出一轍。

當年，時任新加坡副總理的羅慶龍在國慶演說指出：「台灣獨立不符合新加坡利益，也不符合區域利益。如果台灣走向獨立，新加坡不會承認，事實上也不會有其他亞洲國家承認。」

在台海政策保持中立已不可行

現在與2004年相同，新加坡不會允許它的士兵成為台海衝突升級的受害者。新加坡甚至可能加快撤離台灣駐軍的腳步，從過去曾駐紮1萬名士兵，縮減至現今的3000名，轉往文萊或澳洲等「更安全」的地點。

這種大規模的外交及防務的主動作法，對新加坡而言尚屬新例，但如果成功實施，將有效降低台海衝突的風險，同時保護自身利益。在兩岸緊張升高、駐台士兵面臨日益嚴重的危險下，保持中立已不再是可行策略，因為不作為本身就是生存風險。

