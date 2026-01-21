新加坡駐台3000部隊成台海籌碼 星國恐以「撤軍」要脅台灣勿挑釁中國
有評論指出，根據台灣與新加坡簽署的《星光計畫》，雖然鮮少公開，但新加坡每年在台灣駐紮約3000名士兵，他們在台海局勢中扮演關鍵嚇阻角色。這3000名士兵不僅保障新加坡的區域利益，也可能在中國對台灣採取突襲行動時，成為美國介入台海戰爭的誘因。
不過，面對台灣總統賴清德及民進黨的「親台獨言論」，新加坡正考慮以撤軍作為警告，要求台灣勿再「進一步挑釁中國」，並可能加速將駐台部隊轉往文萊或澳洲等「更安全」的地點。
亞洲時報（Asia Times）19日刊登新加坡現役軍人Siddharath Bhowmick的評論指出，新加坡鮮少公開它駐紮在台灣的3000名士兵，但如果台灣持續發表台獨立場的言論，新加坡可能以撤軍作為威脅手段。
根據1975年簽署的《星光計畫》（Project Starlight）雙邊防務協議，每年約有3000名新加坡武裝部隊（SAF）人員輪替駐紮在台灣。沒有其他國家在台灣的駐軍規模比新加坡更大。雖然新加坡官方很少承認，但《星光計畫》對該國具有重大作戰意義，也是新加坡在台海政策中維持微妙平衡的核心。
歷史上，北京對這項非官方防務合作始終保持沉默。不過在2016年，中國扣押12輛在香港發現的新加坡製AV-81泰瑞克斯（Terrex）8輪裝甲車後，中方對這類軍事合作的不滿已經浮現。另外，台灣總統賴清德的反中言論進一步惡化兩岸關係，中國軍機在賴清德上任前10個月就創下超過2000架次的空中擾台紀錄。
駐台新加坡部隊恐成籌碼
如果新加坡希望避免在台海衝突中被迫選邊站，它必須正視潛在風險並自我防護。萬一中國發動突襲，以收復「叛離省分」為由攻擊台灣，駐紮在台灣的新加坡部隊可能成為籌碼。幾千名新加坡武裝部隊士兵的撤離如果受阻，將面臨直接風險。
同時，美國的第7艦隊如果介入，也可能須要新加坡提供後勤支援，而這幾乎必然引來中國人民解放軍的打擊。
而且，如果中國封鎖台灣海峽，將影響全球約1/5海運貿易，也將嚴重衝擊新加坡的港口流量。為避免陷入被動，新加坡必須利用與台灣的軍事關係，協助兩岸對話以降低緊張局勢。
如果新加坡僅保持旁觀者的姿態，台海戰爭風險將持續上升，這個城邦國家更可能面臨嚴重破壞。
新加坡駐軍可嚇阻中國突襲
《星光計畫》是新加坡與台灣防務合作的關鍵元素，即便無法比擬美國與台灣的《台灣關係法》（TRA）所提供的安全保證，它仍能對中國突襲構成實質嚇阻，突襲行動可能破壞中國與新加坡的關係。這對新加坡至關重要，因為該國是中國最大的累計外資來源國，也是中國企業建立國際辦公室的重要金融中心。
任何對駐台新加坡設施或人員的攻擊，都會給美國提供充分理由，來干預台海戰爭。美國必須阻止中國單方面的統一行動，還要保護與美國關係最緊密的東南亞安全合作夥伴——新加坡。
歷任台灣政府都選擇持續讓新加坡軍方租用設施，也顯示他們了解新加坡駐軍的嚇阻作用。即使面臨來自中國的壓力，新加坡仍堅守跨海峽參與原則，持續派兵到台灣。然而，對《星光計畫》的無條件承諾也帶來風險。如果賴清德及民進黨繼續高調發表反中言論，新加坡必須予以重視，來降低駐台士兵承擔的風險。
新加坡應與台灣談判「親獨立場」
亞洲時報評論認為，新加坡應該把握台灣民眾對賴清德未有明確政績的失望，採取更積極的手段。2004年時，時任新加坡總理的李顯龍出訪台灣，曾明確表態不支持台灣獨立，強調台海和平符合新加坡利益。然而，當時的行動僅表明立場，並未進一步影響國家政策。
為了真正保障新加坡的區域利益，台灣政府必須明白，如果繼續挑釁中國，將被視為威脅3000名新加坡駐台士兵的安全，撤軍可能成為選項。新加坡應與台灣就賴清德的「親台獨傾向」展開高層談判，重申維護台海穩定的決心。
新加坡應要求台灣，為了降低兩岸緊張，賴清德必須採取更和解的姿態，放棄好戰及親台獨的言論。例如，他曾聲稱：「無論我們如何稱呼我們的國家——中華民國、中華民國台灣，或台灣，我們都是1個獨立國家」，這與早在2004年就讓新加坡感到擔憂的言論如出一轍。
當年，時任新加坡副總理的羅慶龍在國慶演說指出：「台灣獨立不符合新加坡利益，也不符合區域利益。如果台灣走向獨立，新加坡不會承認，事實上也不會有其他亞洲國家承認。」
在台海政策保持中立已不可行
現在與2004年相同，新加坡不會允許它的士兵成為台海衝突升級的受害者。新加坡甚至可能加快撤離台灣駐軍的腳步，從過去曾駐紮1萬名士兵，縮減至現今的3000名，轉往文萊或澳洲等「更安全」的地點。
這種大規模的外交及防務的主動作法，對新加坡而言尚屬新例，但如果成功實施，將有效降低台海衝突的風險，同時保護自身利益。在兩岸緊張升高、駐台士兵面臨日益嚴重的危險下，保持中立已不再是可行策略，因為不作為本身就是生存風險。
更多上報報導
川普關稅「外國付錢說」破功 美國消費者承擔96%成本
伊朗官媒遭駭播流亡皇儲影片 美「林肯號」航艦打擊群正奔赴中東
川普拒絕排除動武奪取格陵蘭 丹麥火速增兵因應
其他人也在看
堅決反對無效！台美關稅降到15% 國台辦氣炸扯：沒有祖國台灣淪為羔羊
台美關稅確定降到15%，讓整體關稅為47%的中國氣炸，國台辦今（21）日崩潰狂扯，充分證明「台獨」是絕路，外人靠不住，如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能成為任人宰割的羔羊。但面對媒體追問，中國除了口頭抗議外，其實並無法實質阻止？國台辦又繼續稱民進黨勾連外部勢力，還嗆說，「事實反覆證明出賣民族利益的人啊，終將被釘在歷史的恥辱柱上」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 144
台美關稅協議15％！藍議員：國民黨去談會是「這樣」
【論壇中心／綜合報導】行政院副院長鄭麗君率領談判團隊赴美，與川普政府協商關稅，成功為台灣爭取15%不疊加、232條款最優惠等待遇，鄭麗君表示，預計將於數週後將簽署台美對等貿易協定，她強調，目前相關細節都還在做法律文字校正，也向美方爭取超過1000項對等關稅豁免項目，還在確認當中，將於簽署台美對等貿易協定後，召開記者會做完整說明。民視 ・ 22 小時前 ・ 4
才自認交代遺言！館長站馬路「突被男子撞飛」衝擊畫面網歪：頭好大
娛樂中心／綜合報導網紅「館長」陳之漢 近來立場轉變明顯，不僅多次發言親中，引發部分網友不滿，日前更因失言揚言要將總統 賴清德「狗頭斬下來」而引爆爭議，相關言論也讓他因此遭到檢方起訴。即便風波延燒，館長至今仍未展現道歉態度，立場相當強硬。不過，館長近日在直播中卻罕見流露出低潮情緒。他透露，已私下交代徒弟小宇，若未來自己因政治因素出事、甚至「被抓進去」，希望對方能協助把公司繼續經營下去，語氣宛如事先交代後事。就在外界仍關注他政治立場轉向之際，館長今(19日)又在社群平台上傳一段惡搞影片。畫面中，他一開始站在馬路中央擺出自信十足的姿勢，營造氣勢滿滿的登場感，沒想到下一秒卻被工作人員突然衝上前「撞」一下，搞笑影片再度引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 6
台海若開戰中國「命門」在這！解放軍認了：百座核電廠恐成肉靶
中國核電規模全球居冠，然而解放軍近期研究罕見承認，沿海密集的核電廠在戰時恐淪為「高價值目標」，一旦遇襲將釀成災難性後果。此觀點轉變源於俄烏戰爭札波羅熱核電廠的教訓，打破了民用核設施免受攻擊的國際默契。研究模擬指出，若防禦潰敗，放射性物質外洩將對生態環境造成毀滅性衝擊。尤其令人擔憂的是，中國核電廠高度集中於沿海地緣政治敏感帶，其中福建核電廠距台灣僅約162公里。台灣專家歐陽敏盛與彭啟明皆示警，若中國沿海發生核災，輻射塵最快6小時即可抵台，台灣恐難以置身事外。國際智庫亦質疑中國核電監管透明度與發展速度，潛在安全隱患對區域和平構成嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 43
記者「馬德」收中共資金？陸國台辦轟：亂扣「滲透帽子」非首次
中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑被指收受中共資金，吸收基層士官兵刺探軍事機密，涉嫌違反《國安法》、貪汙等罪，遭檢方收押禁見，大陸國台辦今表示，民進黨濫用司法「亂扣滲透帽子」不是第一次，「煽動兩岸對立對抗，必遭反對。」中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
風評：中共「第三海軍」兵臨城下，賴政府還在等軍售？
從共軍突然發動圍台軍演揚言獵殺「海馬士」多管火箭後，最近鮮少人留意的是，中共悄然動員「海上民兵」力量，調動數千艘漁船形成海上長城——對台海演習的「灰色地帶行動」急劇升溫。正當「蟒蛇戰略」越纏越緊之際，賴清德政府還指望8年1.25兆國防預算，苦苦等待美國的軍售？蟒蛇大戰刺猬，又見萬船齊發共軍在2025年底突然對台發動「正義使命—2025」圍台軍演，還特別在宣傳......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 16
台美關稅協定「恐遭藍白立法院擋掉」？她示警3後果：非常可怕
台美關稅談判結果16日出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。由行政院副院長鄭麗君率領的關稅團隊，19日清晨返台，鄭麗君透露台美談判還剩「最後一哩路」，數週後簽台美對等貿易協議。許多人也擔憂台美協議最終會不會遭藍白聯手在立法院擋掉？對此，具財經記者、國會助理相關背景的職場寫作講師趙曉慧認為「擋不了」，藍白不敢賭上2026縣市長選舉，「先罵一罵做做樣子，三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
關稅減免關鍵在立院！許美華：藍白擋下將惹怒傳產科技業 他喊敢否決就別想選了
[Newtalk新聞] 台美關稅談判結果拍板定案，確定調降為15%不疊加，國民黨主席鄭麗文卻批，不堪的談判結果，有什麼好高興？民眾黨前主席柯文哲也批台積電赴美投資是「把台灣賣給美國」。對此，科技專家許美華表示，很多人擔心台美關稅協定會被藍白杯葛搞砸，但她認為，台美關稅協議成了藍白「燙手山芋」，若擋下將惹怒所有高科技產業、傳產族群，股市也會一起被拖下去。 台美關稅協議簽署後將送立法院審議，許美華19日發文表示，與其擔心藍白扯後腿，她倒覺得，台美關稅協議這個「燙手山芋」現在丟到藍白手上成了難題，不擋又不甘願，擋下後果又太嚴重，藍白現在其實是左右為難、進退維谷。台美關稅協定對本來就有許多豁免條件的高科技半導體，影響沒那麼大，這次真正受惠的是台灣的傳統產業。 她指出，因台灣之前沒有簽FTA，許多傳產跟日韓競爭，陷於長期出口的劣勢一夕解除，工具機等關鍵傳產，關稅一次跟日韓拉齊到15%，傳產一片歡呼；連親藍媒體都報導「台美關稅拍板15％ 傳產嗨翻」，點名機械工具機、自行車、汽車零組件、輪胎業、高爾夫球具直接受惠；觀光餐飲、生技學名藥到石化、鋼鐵、紡織成衣業，也間接受惠。 許美華說，高科技半導體產業新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
藍白敢擋台美關稅15％？專家模擬一場景：就置之死地，來梭哈吧！
行政院副院長鄭麗君率團敲定台美對等關稅取得15%且不疊加稅率；前桃園市議員王浩宇示警，藍白如果在國會擋掉15%，半導體關稅100%、其餘29-45%。科技專家許美華則說，與其擔心藍白扯後腿，她倒覺得，台美關稅協議這個燙手山芋現在丟到藍白手上，變成藍白要長考的難題了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
花旗指稱，美元兌日圓破160或迫使日本央行連續升息三次
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，花旗日本市場主管Akira Hoshino表示，如果日圓持續疲軟，日本央行今年可能會升息三次，使利率達到當前水準的兩倍。Hoshino接受媒體採訪時表示，如果美元兌日圓匯率升至160日圓以上，日本央行可能在4月將利率上調25個基點至1%，7月可能還會進行同等幅度的升息，如果日圓匯率保持低水位，年底前甚至可能進行第三次升息。Hoshino表示，簡單來講，日圓疲軟是由實際利率為負所驅動，也就是殖利率低於通膨率的情況。他指出，如果日本央行想要扭轉匯率走勢，除了因應這一問題之外別無選擇。作為在市場從業逾30年的老將，Hoshino的上述判斷凸顯出匯率日益成為預測日本貨幣政策的關鍵因素。隨著消費者對物價上漲愈發不滿，日本央行官員越來越關注日圓走弱對通膨的潛在影響。市場觀察人士預計日本央行下一次升息仍需等待數月，但也有人認為，若日圓再次大幅下跌，日本央行可能提前採取行動。金融媒體調查的經濟專家預計，日本央行將以每六個月升息一次的節奏推進，多數人認為下一次升息將在7月。利率交換市場的定價顯示，交易員押注7月前將有一次升息，並認為12月前再次升息的機率為90%。就目前財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
匯率期貨趨勢專欄－政局動盪 日圓兌美元持續走弱
美日利差結構未解、政局進入不確定期，以及貨幣政策正常化步調緩慢，日圓兌美元仍處於中長期貶值趨勢之中，近期反彈多屬技術性修正，尚未看到趨勢反轉的明確訊號。除非日本銀行（BOJ）釋出超預期緊縮立場，或美國經濟快速轉弱導致利差急速收斂，否則日圓仍將維持「易貶難升」的整理格局，在趨勢未出現明顯改變前，操作上仍需謹慎應對日圓反彈風險。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
中國人酸台灣護照「偷偷把ROC縮小」！台灣人1句反殺：你想不想要這本
持有台灣護照可以免簽證通行約140個國家、地區，包含許多熱門免簽國家，日本、韓國、美國以及歐洲申根區國家法國、德國、義大利等，還有非申根國家英國、愛爾蘭等地，台灣護照同樣享有免簽待遇，對於想出國的人來說非常方便。然而就有中國網友在Threads發文酸台灣護照，台灣網友直接回嗆「你想不想要這本」，引來全網讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 10
日銀調查，日本民眾通膨預期高企，食品漲價成主要推手
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的調查數據顯示，逾八成的日本民眾預期一年後物價將會上漲。日本央行週一發佈的2025年12月生活意識問卷調查結果顯示，認為一年後的物價較現在「將上漲」的受訪者比重為86.0%，此一比重雖較9月份上次調查的88.0%有所下降，但仍處於高水位。主要受大米等食品價格上漲影響，預期通膨將持續的消費者依然較多。日本央行在制定貨幣政策時，會把消費者對今後物價上漲幅度的預期作為重要判斷依據。若上漲步伐加快，可能成為加速升息的理由。這份調查顯示，在認為一年後物價將上漲的回答中，「大幅上漲」為28.2%，「略微上漲」為57.8%。關於五年後的預期，「大幅上漲」為45.7%，「略微上漲」為37.3%。財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
還在等中國同意？藍白第8度封殺總預算、國防條例 民進黨開嗆了
即時中心／高睿鴻報導面對中國軍事野心不斷膨脹、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德日前震撼表態，指出我國政府有意擬定400億美元（約台幣1.25兆）特別預算，用來強化台灣國防；沒想到，在野黨竟群起表達反對，如今更是第8度封殺國防特別預算條例、另也否決今年度中央政府總預算。對此，民進黨感到相當憤怒，發言人韓瑩今（20）日更痛批，在野黨不顧國際情勢與國家防衛需求，持續癱瘓預算審查，是在「等中國同意」嗎？民視 ・ 22 小時前 ・ 1
口臭、喉嚨卡卡要小心！醫曝台灣人「這壞習慣」養結石：50%人都有
你是否常覺得喉嚨卡卡、嘴巴散發異味，卻找不出原因？小心，這可能是「扁桃腺結石」在作怪！耳鼻喉專科醫師李晏廷指出，這是一種扁桃腺慢性發炎的表現，且驚人的是，估計約有一半的民眾都有此問題卻不自知。專家更點出，除了常見的口臭外，還有兩個常被忽略的「特殊症狀」，甚至跟台灣人錯誤的用藥習慣脫不了關係。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
濁水溪沿岸多起雜草火警 彰化消防籲謹慎用火
（中央社記者鄭維真彰化19日電）彰化縣溪州鄉濁水溪附近今天中午發生雜草火警，由於位處偏遠滅火不易，消防局出動5個分隊灌救；第四大隊表示，轄內濁水溪沿岸近1週已發生10件雜草火警，提醒民眾謹慎用火。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國旅房價下修？ 觀光署喊「降6元」 網紅酸：連科學麵都買不到
國旅房價下修？ 觀光署喊「降6元」 網紅酸：連科學麵都買不到EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
館長爆「遭中國人狂退貨」金額上看億元！本人揭真相
娛樂中心／綜合報導網紅「館長」陳之漢除了態度鬼轉、不斷舔中引發部分人反感外，日前更是稱要把總統賴清德「狗頭斬下來」引發爭議，近來更是積極西進擴展事業版圖，選在中國福建省廈門設立電商公司，挑戰「直播帶貨」撈人民幣，沒想到近日卻被爆料遭中國人狂退貨，金額上看億元，讓館長相當不滿，揭露背後真相。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
中國大陸國台辦發言人彭慶恩（2） (圖)
中國大陸國台辦21日舉行例行記者會，發言人彭慶恩回應媒體提問。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
中天主播林宸佑配合中共刺探軍機？ 國台辦跳針回應
中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑疑似擔任中共白手套，遭到橋頭地檢署搜索並聲押禁見獲准。大陸國台辦今日（1/21）首度發聲，批評民進黨打壓政治異己、亂扣滲透帽子並非首次，煽動兩岸對立對抗「必遭反對」，但並未正面回應陸方人士是否有與林宸佑接觸。太報 ・ 3 小時前 ・ 2