新加坡一獨居老人 家中廁所跌倒竟受困18小時

新加坡一名高齡87歲的吳姓老翁，日前晚間在家中廁所跌倒，頭在水管縫隙中將近18個小時，直到友人持續連絡不上他，到他家中察看，才將奄奄一息的老翁救出。

獨居老人在家中生活，一定要特別小心，新加坡一名高齡87歲的吳姓獨居老翁，在家中不慎摔倒，結果頭夾在水管間的縫隙，他無力起身，受困廁所將近18小時。友人在撥電話時，發現電話一直無人接聽，趕快前去瞭解，才發現吳姓老翁的頭卡在水管縫隙中，立即通報醫院派救護車上門，將吳姓老翁救出。老翁送醫之後，目前已經沒有大礙。

據新加坡媒體報導，這名87歲的吳姓獨居老翁，平常需要以輪椅代步，但生活尚能自理。他上星期四，也就是11月27日晚上10點多，在家中廁所不慎摔倒，結果頭栽入水管之間的縫隙中。由於老翁體弱，無法把頭部移出縫隙，家裡也沒有其他人可幫忙。他就這麼被水管卡了快18個小時，直到隔天下午3點半左右，吳姓老翁的友人打電話給他，發現一直沒人接，有點擔心，前往老翁家察看，才發現到這起意外。

據老翁的友人表示，老翁當時右耳流了很多血，雙眼都睜不開，已經奄奄一息，他趕緊叫救護車，將老翁送醫治療。老翁在急救後，已經沒有大礙，正在醫院休養當中。