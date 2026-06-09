新加坡140年降溫老技術 翻紅
為因應高溫氣候與能源安全的挑戰，新加坡正積極推廣一項已有140多年歷史的「區域冷卻系統」（district cooling）技術。由於採集中式冷卻設計，具備規模經濟優勢，相較於傳統空調系統可節省30%至50%用電量。
彭博資訊報導，在新加坡東北部榜鵝區地下，長達五公里的冷水管線日夜運轉，將中央冷卻廠集中製造的低溫水，輸送至上方的辦公大樓、學校與住宅。
目前星國已在至少八個地區鋪設此類管線，其中濱海灣地下冷卻系統自2006年啟用，規模為全球最大。對於新加坡這個幾乎所有能源都依賴進口的資源匱乏國家而言，這項古老技術比集中式空調的耗電量更低，堪稱是一個非常大的優勢。
隨著美伊戰爭加劇能源短缺，加上預測中的超級聖嬰現象可能帶來異常酷暑，節能降溫方案在全球都已受到更多關注。市場研究預估，全球區域冷卻市場規模到2034年將達600億美元。
目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。政府已規劃1,000億星元（約770億美元）的氣候調適計畫，區域冷卻系統被列為重要措施之一。不過，這類系統成本高昂，可能高達數億美元，也面臨資料中心快速擴張帶來的用水競爭問題。
新加坡國立大學機械工程系主任李寶生（音譯）指出，隨著東南亞地區加速都市化、收入不斷增長、溫度加速上升以及商業建築面積擴張，降溫需求持續上升，如果新加坡能夠證明其區域供冷系統在炎熱潮濕的環境下也能可靠地提供能源、水、碳排放、舒適性、可靠性和經濟效益，那麼新加坡的經驗至關重要。
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