新加坡9旬企業家在台抗癌成功 大讚台灣醫療水準

（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）年逾9旬新加坡企業家魏耀坤7年前確診晚期攝護腺癌，經嘉義長庚醫院精準治療病情穩定控制至今，今天遠渡重洋到嘉義感謝醫療團隊，並稱讚台灣醫療水準世界一流。

魏耀坤偕同近20名家屬、四代同堂專程來台回訪嘉義長庚表達感謝。魏耀坤以福建話接受媒體聯訪說，當年他病情很嚴重，經過長庚醫療團隊精心治療、妙手回春、對症下藥，讓他攝護腺癌得以控制，攝護腺PSA指數從170降至小於0.001；稱讚台灣醫療值得世界信任。

魏耀坤的主治醫師、泌尿科醫師林威宇表示，這是跨國精準醫療、新南向醫療外交成功案例；魏耀坤過去長期受排尿症狀困擾，在新加坡接受多年藥物治療未見明顯改善。2018年經友人嘉義企業家林憲揚推薦，特地千里迢迢飛行來台就醫。

林威宇說，嘉義長庚團隊3日內完成完整評估，確認魏耀坤為第四期攝護腺癌，隨即啟動以賀爾蒙藥物注射為主的個人化精準治療。儘管後續歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情挑戰，魏耀坤仍依循醫療團隊建議，在當地持續銜接治療，展現高度醫病信任。

林威宇說，攝護腺癌已是台灣男性十大癌症第2名，隨著台灣人口老化，罹患攝護腺癌的比率會愈來愈高，建議男性50歲以上就接受攝護腺PSA指數篩檢，可以早期發現、診斷治療；現在攝護腺癌患者有1/3發現時，已是第四期。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，未來將持續深化國際醫療服務量能，結合智慧醫療與精準診斷，不但為國人也為新南向國家及全球病友提供安全、可信賴的高品質醫療照護，落實「Taiwan Can Help」精神。（編輯：李淑華）1141217