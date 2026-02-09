新加坡NSAS成立前夕掀卡位戰！聯發科攜手Airbus、Keysight等4強「共組NTN聯盟」

新加坡「國家太空總署」（NSAS）即將於4月1日成立，衛星通訊（Non-Terrestrial Network，NTN）戰線已提前開打。聯發科（2454）上周在新加坡 Space Summit 2026現場，與空中巴士（Airbus）、ST Engineering iDirect，以及是德科技（Keysight）簽署5G／6G NTN研發合作備忘錄（MoU）。在NSAS代表見證下，四方宣布將運用Airbus最新一代低軌（LEO）衛星實驗平台，在新加坡推動NTN技術研發、測試與創新應用，加速新世代衛星連網落地。

聯發科攜手Airbus、Keysight等四強共組NTN聯盟。

從「航空展」延伸到「太空峰會」：新加坡把NTN做成國家級試驗場

Space Summit 2026是新加坡航空展（Singapore Airshow 2026）首度增設的太空旗艦活動，於上週2月2日至3日舉辦；而新加坡政府也在同一時間軸上宣布將成立NSAS，作為推動國家太空能力、建立法規與促進產業創新的核心單位。

也就是說，NTN不再只是電信與衛星業者的技術議題，而是被新加坡拉升到「產業政策＋研發投資」的國家戰略層級：一邊成立太空主管機關，一邊促成國際大廠組成聯盟、將測試驗證場景設在新加坡，試圖在5G-Advanced邁向6G的過渡期，搶先卡位標準、測試與商業化的關鍵節點。

聯發科攜手Airbus、Keysight等四強共組NTN聯盟。

四方聯盟主軸：用LEO實驗平台「先驗證、再談應用」

聯發科表示，此次四方聯盟將「發揮各自優勢」，在新加坡推動5G／6G NTN的研發、測試與創新應用，並特別強調將運用Airbus最新一代LEO實驗平台，驗證前沿技術效能與可行性，並探索新的衛星應用場景。

Airbus亞太區總裁Anand Stanley也在LinkedIn貼文中指出，Airbus將在新加坡「研究與創新生態系」持續加碼多項合作，其中就包括與ST Engineering iDirect、Keysight、聯發科共同探索5G/6G NTN技術，並稱此舉延續Airbus去年與新加坡官方單位簽署的NTN相關合作基礎。

與此呼應，新加坡經發局（EDB）於2025年曾揭露，Airbus與IMDA、OSTIn（新加坡國家太空辦公室）簽署MoU，聚焦5G/6G NTN與地面網路（TN）整合，朝「無縫混合式連網」方向推進。

值得注意的是，這次簽署MoU並非突發事件，聯發科2月4日法說會已透露「與業界夥伴成功完成全球首例在OneWeb低軌衛星上的R19 5G-Advanced連線驗證」，並在中長期布局時明確表示，將「持續投資包括5G衛星通訊、6G」等關鍵技術。

從策略意涵來看，聯發科一方面以「R19 5G-Advanced NR NTN」推進技術里程碑，向6G前哨邁進，另一方面則透過此次在新加坡組成跨域聯盟，將後續研發驗證、應用場景與產業網絡「落地」到政策與資源更集中的試驗場，讓NTN從展示階段走向可持續的工程化與商業化路徑。

聯發科攜手Airbus、Keysight等四強共組NTN聯盟。

新加坡將成星網關鍵研發據點

接下來外界可聚焦三個觀察點：第一，LEO平台上的測試是否對外公布具體成果與里程碑；第二，研發範圍是否從連線驗證擴展到更完整的網路能力（例如更複雜的移動性、切換與多場景應用）；第三，在NSAS成立後，新加坡是否將這類NTN研發聯盟納入更明確的國家計畫與試驗場機制。若三者逐步成形，新加坡將成為全球5G-Advanced邁向6G時代、地面網路與衛星網路融合的重要研發據點之一。

