新勢力竄起 楊梅區議員選戰悄開打

桃園市楊梅區藍綠及無黨籍議員現各有1席，儘管目前各黨內勢力角逐不明顯，卻有數位新秀摩拳擦掌。（廖姮玥攝）

桃園市楊梅區應選4席議員，生活區分為楊梅、埔心、富岡、高榮，因五楊高架完工、鄰近竹北及各工業區，交通便利，新移入人口多，明年大選有多數外來年輕選票，面對新型態人口要如何贏得選戰，考驗各市議員參選人。目前楊梅區藍綠及無黨籍議員各有1席，地方上流傳的網路民調僅針對國民黨、民進黨人選，未提及無黨籍、民眾黨有意參選人，儘管目前各黨勢力角逐不明顯，但有數位新秀摩拳擦掌。

民國111年楊梅區市議員選舉時，國民黨周玉琴以第2高票奪下議員席次，第1為現任國民黨籍立委涂權吉，藍營目前表態參選的古振豐，去年在楊梅區黨代表初選獲最高票，近期頻頻利用網路短影音分享楊梅在地議題，動作明顯。另外謠傳涂權吉團隊的鍾淑娓、羅志強、羅國裕也有參選意願，欲遞補涂留下的議員席次，但尚無明顯動作。

民進黨現任議員鄭淑芳將爭取連任，但外傳黨內永寧里長張乾坤，及曾有年輕里長之稱的黃盈淇等人也有參選意願，2人為地方勢力上重要樁腳，里長聯誼會會長吳錦鴻也有意參選，選前綠營恐掀起一波內戰，各參選人都想爭取自己提名機會。

市議員連任數屆的無黨籍議員李家興明年仍有意參選。民眾黨勢力也悄悄在楊梅區掀起一陣波瀾，49歲幸運草關懷協會會長、楊梅警分局義警中隊中隊長陳俊杰，在地方上活動頻頻，呼聲高。據悉民眾黨內人士力邀陳披上白袍出選，究竟「藍白合」是否會在楊梅區上演？讓選民拭目以待。