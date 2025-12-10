新化區鐵皮工廠火災 濃煙竄天幸無人傷

新化區一間鐵皮工廠上午發生火災，濃煙竄天。（民眾提供）

記者黃文記／新化報導

新化區大德路一間鐵皮工廠十日上午九時許發生火災，現場濃煙直竄天際，頗為駭人。消防隊獲報後趕往，全力灌救；所幸廠內九名員工及時逃出，無人受傷，火勢於一個多小時後撲滅，詳細起火原因仍待進一步調查。

台南市消防局於上午九時二十六分接獲報案，指稱新化區一處三層鐵皮工廠發生火災，立即出動消防車前往灌救，統計前後共二十八車、七十三人，以及二台消防機器人、一架無人機與一台怪手前往搶救。

消防人員抵達現場後，發現火勢已燒毀工廠二樓雜物，燃燒面積約二百平方公尺，並波及鄰近兩戶建物，燃燒面積分別約七十平方公尺及三十平方公尺，合計約三百平方公尺；所幸現場九名員工在起火時嘗試撲滅火勢未果後，均自行安全避難。

消防人員於上午十時十五分控制火勢，十時四十九分順利撲滅。現場無人員傷亡、受困。至於起火原因及財損將由火調科進一步調查釐清。