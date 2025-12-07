新化地所種苗節宣導國土計畫與檔案應用 月底前參觀地政特展打卡送小禮物

新化地政事務所於農畜聯合開放日暨種苗節活動中設攤宣導土地應合理使用及地政檔案應用服務，也歡迎到所內地政特展區參觀。（記者李嘉祥攝）

▲新化地政事務所於農畜聯合開放日暨種苗節活動中設攤宣導土地應合理使用及地政檔案應用服務，也歡迎到所內地政特展區參觀。（記者李嘉祥攝）

為強化在地服務，臺南市新化地政事務所配合臺南年度重要農業盛事「2025農畜聯合開放日暨第29屆種苗節」於現場設置攤位，除宣導土地應合理使用，以確保農地的永續經營與合理發展，也推廣地政檔案應用服務，且於現場受理地政防詐三寶－地政異動即時通申請。

新化地政主任陳聖智表示，新化轄內有大量農牧用地，隨著國土計畫法即將全面上路，土地將依據功能劃設為不同分區；其中「農業發展地區」強調農地農用，劃設目的與限制是針對農業生產環境的保護，地政事務所藉由面對面諮詢與互動，協助農民與民眾理解農地合法使用，也強調合法申請使用許可重要性，避免未來因不符國土功能分區規定衍生違規裁罰問題，確保農民權益。

地政局長陳淑美指出，國土計畫法雖修正，將國土功能分區圖公告實施日期得延長最多6年，然並不排除提早實施；因此土地使用尚須依照現行法令規定，若符合變更或更正編定條件的非都市土地，仍應儘速申辦。

陳聖智主任進一步說明，響應國家檔案管理局「檔案月」，新化地政除分別參與善化胡麻節及配合種苗節下鄉宣導，同時也於該所二、三樓辦公空間設置地政特展區，展出從荷西時期至今歷年土地所有權狀的演化史、「臺南古地名大集合」及「不動產交易放大鏡」等，呈現地政檔案時代脈動與文化意涵，此項展覽展期至12月底，民眾到場參觀並拍照打卡還即可兌換小禮物。

陳淑美局長表示，地政檔案承載著土地變遷與地方發展的軌跡，是推動公共政策與守護人民財產的重要基石；地政機關透過多場次串聯宣導，不僅讓民眾更加了解檔案應用的程序與價值，也鼓勵大家主動利用檔案資源，從中看見地方歷史的延續與地政服務的用心。

陳聖智主任強調，新化地政事務所未來會持續以創新行銷與多元社會參與的方式，深化檔案應用與服務推廣，讓更多民眾了解地政業務與檔案保存的重要性，共同見證「新化．新話」歷史脈動，攜手書寫屬於地方的時代新頁。