新化地政率隊下鄉提供重測換狀及防詐服務 便民免奔波及保障權益

新化地政率隊下鄉提供重測換狀及防詐服務，不進便民免奔波，並協助保障民眾權益。（記者李嘉祥攝）

臺南市新市區崙子頂、番仔寮部分地區近期完成地籍圖重測，為落實黃偉哲市長「做得更好、過得更好」施政理念，新化地政事務所主任陳聖智特帶領團隊前進新市區三里聯合活動中心，駐點受理「地籍圖重測換發權利書狀」及推廣「地政異動即時通」等服務，讓當地居民免去請假及奔波，就近完成辦理地政業務，以保障權益。

地政局長陳淑美肯定新化地政下鄉服務，實踐「深根在地」服務精神，透過面對面的專業諮詢，化解民眾對重測後面積變動的疑慮；近年詐騙風險日益增加，也再次呼籲民眾多加利用「地政異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達處所」防詐三寶，若不克前往不動產所在轄區的地政事務所辦理，可透過網路搭配自然人憑證或跨所申請等多元管道申辦，獲得最完善的保障。

陳聖智主任表示，地籍圖重測登記完成後新編地段、地號，原所有權狀在申請換發前均為有效，土地面積則以公告為準；為服務在地鄉親，新化地政關懷行動列車走入社區，除核發預約換發的所有權狀外，亦提供地政專業諮詢，協助民眾了解地籍圖重測後面積變動及界址狀況，確保地主權益；另外，隨著詐騙手法日新月異，不動產防詐騙近來成為民眾關心的焦點，現場亦大力推廣「地政異動即時通」、「住址隱匿」等服務及受理民眾申辦，貼心服務深獲好評。

陳淑美局長也進一步說明，各地政機關均提供多元便民措施，土地或建物所有權人得向南市轄內任一地政事務所「跨所申請」書狀換給，外縣市亦可使用「跨縣市代收代寄」服務，或填具申請書備齊文件以雙掛號向不動產轄區地所「通信申請」等免費申辦方式，歡迎多加利用。