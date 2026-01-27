新化年貨大街降雪 2/10登場

今年新化年貨大街活動，聚集上百個攤位，並定點定時降下「新春初雪」，增添年味。 （記者尋林雪娟）

記者林雪娟∕台南報導

新化年貨大街將於二月十日至十五日於新化老街及大目降廣場周邊登場，將有一五０家美食及年貨業者將設攤，除有在地特色，並將定時定點降下「瑞雪」，讓遊客體驗不一樣的年貨大街。

邁入第十五年的新化年貨大街，近年來雖有遊客反映少了「年味」，也在議場讓民代間有所質疑，讓活動仍持續舉辦，今年以「金馬迎春 GO新化」為主題，二十七日召開記者會，包括市長黃偉哲、立委陳亭妃等一起為活動站台。

黃偉哲表示，新化年貨大街找來台南「菜奇鴨」及「夜奇鴨」夜光充氣偶助陣，而活動期間將定時定點為新化降下「新春初雪」，搭配整體年節光環布置，能讓遊客感受耳目一新的年貨大街。

經發局說明，今年活動豐富，年貨大街不僅延長營業時間至晚間九時，並邀請金曲歌王施文彬及四十多組知名演出團隊，從白天到夜晚，接力演出，現場還有加碼送、加碼抽彩蛋活動。