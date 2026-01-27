新化年貨大街2/10揭幕 三重中獎機會大放送
「2026歡慶台南年－新化年貨大街」即將開跑，今 (27) 日在永華市政中心舉辦活動記者會，台南市長黃偉哲邀請大家2月10日至2月15日到新化老街及大目降廣場周邊逛新化年貨大街，這裡有最豐富多樣的年貨與最有趣精彩的節目，一起迎接嶄新的金馬年。
黃偉哲表示，新化年貨大街是台南歷史最悠久的年貨大街，不僅富有傳統特色，每年也持續推出新活動，例如今年首度與台南購物節結合，來逛新化年貨大街，除了抽年貨大街的獎品，還能再參加台南購物節的抽獎，如果店家有開立統一發票，也能參加統一發票的抽獎，有三重中獎機會，每年的獎品、獎項都越來越多，中獎機會大。
此外，黃偉哲強調，新化是台南市非常具有歷史文化的地方，不論是台灣第一個水庫--虎頭埤水庫，或是全台灣最美的新化果菜市場、新化老街等，通通好玩好逛，歡迎大家來逛新化年貨大街，同時順遊旁邊果菜市場、虎頭埤，一起開心過個好年。
今年度的新化年貨大街以「金馬迎春 GO 新化」為主題，象徵新的一年奔騰啟動、好運接力，邀請民眾走進新化、逛年貨、迎新春。活動期間特別邀請金曲歌王施文彬與40多組在地及全台知名演出者輪番登台，帶來豐富多元的音樂與表演饗宴，讓年貨大街從白天熱鬧到夜晚。
主辦單位在場域上也特別規劃，現場設置台南市最受歡迎的IP角色10米高的「菜奇鴨」及2米高的「夜奇鴨」夜光充氣偶，預計將成為年貨大街最吸睛的打卡地標；同時搭配整體年節光環境布置，並於活動期間定時定點為新化降下「新春初雪」，象徵瑞雪兆豐年，要為民眾帶來耳目一新的過年體驗。
經發局長張婷媛表示，2026新化年貨大街市集預計招募150家美食及年貨業者，並結合知名文創市集共襄盛舉。今年亦特別延長營業時間至晚間9點，讓更多民眾能夠在夜間悠閒逛街、感受新化夜晚的年節魅力。
經發局也強調，市府為了讓民眾能安心採買年貨，對於年貨大街的食品安全與環境整潔皆非常重視，活動期間也將加強管理與稽查，讓大家能夠買得安心、吃得放心。同時除了「食」的安心，主辦單位也提前在重要的中山、中正路口進行道路管制，引導車輛改道，並且協調周邊包含學校等公、私立場域共計達400餘席停車空間供消費民眾使用，更歡迎民眾踴躍搭乘大眾運輸及使用綠色運具來到活動現場一起同樂。
更多詳盡、完整資訊均將即時更新在新化年貨大街活動粉專 (https://www.facebook.com/Tainan.Lunar.New.Year.Festival) 與經發局局官網 (https://economic.tainan.gov.tw/)。
更多新聞推薦
其他人也在看
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
湖心亭「漂浮姆明」遭批看嘸全貌 藍議員：話題帶動人潮
台中市 / 綜合報導 為了替2026年中台灣燈會活動熱身，台中市政府在市民廣場打造21公尺高的「姆明」巨偶，又在湖心亭中間打造漂浮姆明充氣偶，透過空拍視角就可以看到姆明飄在湖面，可愛又吸睛，不過實際到場，以正常人視角來看，只能看到姆明的頭或身體這些局部部位，讓網友不禁嘲諷，姆明身體下粉紅色的泡泡，很像福壽螺的卵。綠營議員認為，台中市府花錢辦活動，卻讓民眾「只能看一半」，缺乏規劃能力，藍營議員則認為，活動規劃每個人看法都不同，重要的是能創造話題，吸引民眾來到台中。 湖心亭中間，國際知名IP姆明的大型氣偶啟用，白色小精靈躺在粉色泡泡上，看起可愛又吸睛，空拍視角下的姆明，圓滾滾身軀悠閒躺在水面，不過實際到場，以正常人站在湖邊的視角，只能看到姆明的頭部.側面看不到姆明全貌，還有網友批評看起來像福壽螺的卵。民眾說：「就是躺在很像很舒服的棉花或是雲朵上，這個躺著就是真的，沒有辦法看到全貌，比較可惜，我想拍它全部的(身體)，就是不可以，沒辦法。」只能看到局部姆明，不少人覺得可惜，2026中台灣燈會，中市府和國際知名IP姆明一族合作，為了替燈會熱身，先在台中市民廣場設置21公尺高的巨型姆明，接著又在湖心亭打造漂浮姆明，綠營議員認為市府花錢辦活動，應該要讓民眾能親近。市議員(民)陳淑華說：「市政府在花錢辦活動，或是做裝飾的同時，應該要兼顧讓市民能夠親近。」市議員(民)陳俞融說：「執行能力低落，缺乏規劃，令人遺憾。」藍營議員則認為，裝置的設計規劃，民眾喜好見仁見智，無論怎麼看，在網路有熱度討論，就可以吸引更多人來到台中，市議員(國)陳政顯說：「討論的話題能夠讓多數的人，甚至說在燈會這段期間，過年這段期間，有一個話題性的討論也未嘗不可。」市民廣場的姆明公仔，先前才因衍生違規亂象引發爭議，如今漂浮姆明再度成為討論焦點，相關話題也隨著中台灣燈會持續延燒。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
貓頭鷹飛停「女神頭上」歪頭賣萌 網笑：被媽祖收編
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗南庄的獅頭山勸化堂有特殊旅客到訪，一隻貓頭鷹飛進來，停在了殿內媽祖神像的頭冠上，爭著黑溜溜的大眼睛看著信眾，有趣畫面被民眾PO上網，還有不少網友笑說，牠是被媽祖收編了。 宮廟前方就是莊嚴慈祥的媽祖神像，頭冠上還站著一隻貓頭鷹，乍看之下就像是神像的裝飾，但仔細看看，這隻貓頭鷹是活的，雖然一動也不動，卻用黑溜溜的大眼睛看著四周。民眾說：「感覺牠很靈啊，靈動，眼睛就這樣轉過來，好神奇唷，我剛開始以為牠是假的，可是牠竟然會動。」這是苗栗南庄的獅頭山勸化堂，24日飛來這隻貓頭鷹，就這樣停在媽祖頭上，網友拍下畫面PO上網引起討論，還有網友說牠是媽祖娘娘認定的守護神，被媽祖收編了，信眾到廟裡參拜也覺得很可愛。獅頭山勸化堂董事長黃錦源說：「貓頭鷹啊，牠能夠飛到這裡面來，而且是飛在這個我們媽祖的頭冠上面，一定有牠特殊的因緣，應該是說跟隨媽祖來修行吧。」廟方說，貓頭鷹24日下午2點多，從佛龕玻璃兩側縫隙飛進去，被信眾發現直到25日都沒離開，想必有牠的因緣，而這位特殊訪客到訪的畫面，廟方也在店門拉起紅絨柱管制，暫停開放上香避免貓頭鷹受到驚擾。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新港愛鄉慈善會寒冬送暖助250戶邊緣家庭揪感心
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】持續關注邊緣家庭，舉辦寒冬送暖公益活動已20多年的嘉義縣新港愛鄉慈善會，在理事長台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
百年首度台中贊境！ 山邊媽駐駕樂成宮7天吸大批信徒
苗栗縣 / 綜合報導 擁有3百多年歷史的苗栗後龍山邊媽祖，百年來首度來到台中市區贊境，並在東區的 樂 成宮駐駕，與旱溪媽祖同殿受香，吸引大批信眾前來參拜。山邊媽祖預計在樂成宮停留7天，31日辭駕返回苗栗後龍，回程前還要與旱溪媽祖、大庄媽祖同 遊 大慶夜市，在台中掀起追媽祖熱潮。身披金色繡袍、頭戴鳳冠，祂是來自苗栗後龍的山邊媽祖，右手邊則是穿著彩色神衣的旱溪媽祖，兩尊媽祖神像並肩安座，在樂成宮大殿中，形成難得一見的畫面，不少民眾前來參拜，手持清香虔成祈求媽祖庇佑，也有民眾拿出手機紀錄。信眾說：「在網路上跟電視上，都有看到山邊媽在這裡，然後我們就想說特地來看，祂從苗栗過來，我想說要來這邊來拜媽祖，媽祖很靈感，好開心喔，所以一定要來看祂，因為我一直本來就很喜歡山邊媽。」台中樂成宮董事長何敏誠說：「本來就人都很多，但今天比平常的禮拜一更多了3倍。」記者潘虹恩說：「山邊媽祖首度來到台中樂成宮駐駕，預計在這邊停留7天，吸引大批民眾過來參拜。」山邊媽祖，過去常與「粉紅超跑」白沙屯媽祖一同遶境，這次是百年來，首度到台中市贊境，贊境就是受其他宮廟邀請進行繞境活動。24日山邊媽祖鑾轎從南屯萬和宮出發，信眾人山人海，隨後走訪萬春宮，傍晚更前往旱溪夜市，最後駐駕樂成宮，這次活動的因緣，來自過去參與白沙屯媽祖遶境，所結下的深厚情誼。台中樂成宮董事長何敏誠說：「媽祖的意思啦，來跟我們的神轎互相姊妹談話，種下了一段佳話。」山邊媽祖預計在1月31日辭駕，返回苗栗後龍，回程前將與旱溪媽祖、大庄媽祖，「三媽」同遊台中大慶夜市，百年首見的台中行，也在台中掀起一股追媽祖的熱潮。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
台北走春賞燈又賞花 西門町圓山花博雙IP
配合台北燈節活動，推出20條主題遊程，輕鬆進行小旅行(圖/台北市政府 提供)卡優新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
2026台灣燈會嘉義縣登場 6大主題燈飾展現台灣與多國連結
南部中心／鄭榮文、劉尹淳 嘉義報導2026台灣燈會，3月將在嘉義縣登場，縣府這次邀請近50位新住民，共同打造新住民燈區，透過6大主題燈飾，展現台灣與多國之間的連結，讓異國文化交流不只用肉眼可見，還能親身體驗。7位來自越南、印尼等國的新住民姐妹，穿上傳統服飾，推著行李箱，走秀演出，為新住民燈區，揭開熱鬧序幕。（圖／民視新聞）7位來自越南、印尼等國的新住民姐妹，穿上自己國家的傳統服飾，手裡推著行李箱，走秀演出，為新住民燈區，揭開熱鬧序幕。縣長翁章梁特別出席記者會，除了強力推薦，民眾一定要來燈會，感受嘉義這7年的蛻變，也介紹台灣燈會在嘉義的亮點。（圖／民視新聞）2026台灣燈會，3月將在嘉義縣登場，縣府今年邀請近50位新住民，打造新住民燈區，主題以跨海、落地、共生到共築，呈現新住民的生命歷程，除了固定燈飾，燈區也安排舞台表演以及光雕秀，讓民眾能走進燈區，沉浸式體驗。移民署副署長陳建成表示，越南、泰國、印尼、柬埔寨、菲律賓，國人比較會去跟她們結為連理，尤其在我們普遍出生率，比較不高的狀況之下，這些新住民姐妹也對台灣貢獻了很大。嘉義縣新住民人口約有1.4萬人，是嘉義不可或缺的重要力量，縣長翁章梁也特別出席記者會，除了強力推薦，民眾一定要來燈會，感受嘉義這7年的蛻變，也介紹台灣燈會在嘉義有哪些亮點。嘉義縣長翁章梁表示，這一次整個台灣燈會，非常具有國際化，當然台灣本土的紙風車，包括很多燈飾，包括嘉義的無人機，跟台灣非常有名的煙火，都會在現場跟大家一起見面。新住民燈區全面啟動，融合各國特色，象徵擁抱多元文化，縣長翁章梁也邀請民眾，屆時一起走進燈區，體驗異國文化的美好。原文出處：2026台灣燈會嘉義縣登場 6大主題燈飾展現台灣與多國連結 更多民視新聞報導嘉義六腳"92歲騎士遭撞死" 女駕駛肇逃11小時後被逮2026台灣燈會形象影片曝 展現嘉義人努力打拚模樣《嘉義・乘光而行》形象影片、嘉義夢燈區同步亮相民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
台北電玩展多款人氣遊戲攤位有望送出虛寶與限定碼！試玩、舞台活動別錯過
隨著台北國際電玩展將於 1 月 29 日至 2 月 1 日在南港展覽館登場，除了最新遊戲試玩與舞台活動外，「現場是否能拿到虛寶或限定兌換碼」也成為不少玩家關注焦點。根據目前已公布的參展資訊與歷年活動慣例，多款手機與線上遊戲攤位，以及部分大型 IP 舞台活動，都有機會透過試玩、互動任務或抽獎形式，提供虛寶或限定好禮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 623則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 426則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 9則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 115則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 7則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 112則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言