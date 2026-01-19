新化年貨、虎頭埤、奇美博物館一次滿足

迎接馬年新春，台南市政府觀光旅遊局推薦結合年節採買、自然踏青與藝文欣賞的走春路線，串聯「新化年貨大街」、「虎頭埤風景區」與「奇美博物館」，邀請民眾在春節期間走訪台南，感受熱鬧年味與悠閒旅遊氛圍兼具的假期時光。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有豐富的歷史文化與觀光資源，市府以「一次規劃、多元體驗」為概念，整合年節活動、自然景觀與藝文展覽，提供適合親子與全家同行的春節行程，讓旅客放慢腳步，深入體驗台南的文化、美食與生活節奏。

每年春節人氣指標的新化年貨大街，今年將於2月10日至2月16日熱鬧登場，老街沿線集結各式年節商品、傳統糕點、糖果乾貨與在地小吃，洋溢濃厚過年氣氛。民眾除了採買年貨，也能漫步新化老街，欣賞保存完整的街屋建築，順道造訪新化武德殿、新化神社遺構等歷史景點，為走春行程增添人文色彩。

結束年貨採買後，旅客可沿著南168線前往虎頭埤風景區，感受湖光山色與綠意環繞的自然景致。虎頭埤素有「台南後花園」之稱，擁有環湖步道與寬廣草坪，是春節期間適合親子同行、放鬆身心的熱門去處，讓行程從熱鬧年節氛圍轉換為悠閒踏青時光。

圖說：虎頭埤風景區湖光山色，環湖步道與草坪適合親子踏青休憩。(圖片來源/台南市政府提供)

午後則可前往奇美博物館展開藝文之旅。奇美博物館以歐式建築與寬廣園區聞名，近期推出國際特展「埃及之王：法老」，展出多件珍貴文物，帶領民眾一窺古埃及文明的神祕魅力，讓春節假期也能充滿文化深度。

圖說：奇美博物館歐式建築與寬廣園區景觀，成為春節走春的熱門藝文景點。(圖片來源/台南市政府提供)

觀光旅遊局指出，此次行程以「上午年貨、自然走春、午後藝文」為主軸，讓旅客以輕鬆節奏暢遊台南，不論返鄉遊子或外地旅客，都能安排充實又舒適的春節小旅行。

此外，「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動將於2月20日至2月22日在台南都會公園及奇美博物館周邊登場，設置主題棲息地與寶可夢裝飾，預期吸引國內外玩家齊聚台南，為城市觀光增添熱度。

觀旅局也建議，造訪奇美博物館後可順遊十鼓文創園區，或前往市區品嚐台南小吃；若安排多日行程，還能走訪安平老街、赤崁樓、安平古堡等經典景點。誠摯邀請全國民眾在馬年新春到台南走春旅遊，在傳統年味與現代觀光交織的城市魅力中，開啟充滿希望的一年。

