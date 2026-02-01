新化武廟感恩餐會 寒冬送暖結合法治宣導

新化武廟舉辦寒冬感恩餐會，新化區公所到場進行反詐騙與反賄選宣導。（記者黃文記攝）

記者黃文記／新化報導

新化武廟一日舉辦「寒冬感恩餐會」，席開百桌邀請低收入戶及中低收入戶家庭圍爐餐敘，透過熱騰騰餐點、紅包及摸彩活動，讓弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖；活動同時結合反詐騙與反賄選宣導，以生活化、互動式方式，提醒民眾在溫馨關懷之餘，也要守住法律與誠信底線。

活動由新化武廟主辦、新化區公所協辦，區公所政風室特別設計「反賄選小測驗」，透過有獎問答方式，向民眾說明常見賄選態樣與正確因應作法，答對即可獲得小禮物，現場氣氛熱絡，不少民眾踴躍參與，在輕鬆互動中加深對反賄選觀念的理解。

宣導方式除於台上進行重點說明外，政風人員也走入席間，挑選桌次進行逐桌面對面宣導，結合實際案例與簡單問答，協助民眾辨識賄選行為與詐騙話術，讓法治觀念更貼近生活、也更容易被記住。

新化區長李義隆表示，寒冬送暖不只是提供餐食與物資，更希望藉由這樣的活動，讓民眾了解詐騙與賄選的風險，避免因一時貪念或不察而誤觸法網；透過有獎小測驗與面對面宣導，讓法治觀念在輕鬆互動中自然被吸收，才能真正發揮宣導效果。

新化武廟表示，寒冬送暖不只是物質協助，更希望傳遞正確價值觀；新化區公所也指出，未來將持續結合民間力量，深入社區推動反詐騙與反賄選宣導，讓關懷弱勢與守法意識並行，打造更安全安心的生活環境。