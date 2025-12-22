新化獅子會偕救國團辦捐血活動 解冬日血荒

新化獅子會與救國團舉辦捐血活動，紓解冬日血荒。（記者黃文記攝）

記者黃文記／新化報導

新化獅子會偕救國團新化團委會二十一日在新化國小大門前辦理公益捐血活動，恰逢傳統冬至節日，主辦單位準備暖心湯圓應景，救國團提供白玉蘿蔔象徵添福添壽好彩頭，更有多特瑞精油團隊為民眾舒壓按摩等服務，讓踴躍排隊捐血民眾更有補冬破歲迎接路耶誕佳節好氣氛，整天下來共募得二百二十六袋鮮血。

新化獅子會秘書黃舒君是善藝術平台創辦人，她曾是食物中毒案唯一重症倖存者，這段「藝外奇蹟」的人生經歷激發她將藝術與公益結合，挺身擔任捐血天使，提倡「參與捐血 改變局勢」，為個人健康加油，打造幸福人生，大力鼓舞民眾踴躍挽袖，奉獻一臂捐血，幫忙解決醫院冬日血荒問題。

新化獅子會會長劉上維表示，這次捐血贈品豐富，包括全聯百元禮卷、上智關廟廟、兒童防曬乳、薯樂地瓜球，救國團還提供外攜瓦斯爐八台供早鳥民眾抽獎，現場還有大坑休閒農場門票索取、手作甜點、聖誕小禮物DIY。贊助單位包括友區獅子會、仁仁森林幼兒園、咕嚕嚕托嬰中心、花天久地薩克斯風樂團、新化朝天宮、救國團新化區團委會及市議員李偉智服務處等。

新化救國團團委會會長李明憲指出，由於天氣稍寒，怕排隊等候時間長，特邀請「多特瑞」精油按摩團隊，並在徐敏蘭老師帶領下免費為民眾按摩舒壓，貼心善舉受到肯定。