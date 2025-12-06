新化萬人焢窯！945窯同烤地瓜 挑戰世界紀錄成功

來賓一起動土起窯。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新化報導

一場由台灣甘藷產業策略聯盟舉辦的「二０二五甘藷豐年季─萬人焢窯挑戰世界紀錄」活動，六日在鳳天神鼓震天響的鼓聲中火熱登場，計有九百四十五窯、一萬一千人同時參與焢窯樂，全場歡呼挑戰成功，將申請金氏紀錄。農糧署主祕陳立儀表示，甘藷已是時尚流行，而不是古老回憶了，更耀上世界舞台。

六日在新化最美的果菜市場邊有著千窯夯起來，親子們搬著土塊堆砌著土窯，有的負責準備食材、有的升火，全家分工合作，看著土窯一個個升起火來，大火猛烈、炊煙四溢，全場的心情都沸騰起來，上千個土窯、一萬一千人同樂著，台南最溫暖的風景就在新化虎頭埤旁呈現了。

萬人焢窯挑戰世界紀錄成功。（記者張淑娟攝）

農業局長李芳林指出，為持續推廣國產甘藷並加深國人甘藷文化印象，感謝農糧署輔導「台灣甘藷產業策略聯盟」，在新化甘藷產區舉辦「甘藷豐年季萬人焢窯嘉年華」活動，希望未來對農業有興趣的年輕人能加入農業，更感謝聯盟將甘藷變成台灣之光。陳立儀則指出，歡喜此次萬人焢窯嘉年華如此成功，同時還舉辦有草地音樂會、甘甜好市集、熱心捐血公益與頭家萬壽宴活動，希望透過嘉年華，讓全民共學深化食農教育，展現甘藷產業文化底蘊與創新能量。

台灣甘諸產業發展協會秘書長莊金陵指出，此次活動使用的焢窯木材均取材於廢棄木箱與木棧板，落實資源再利用，更呼應農業循環與永續發展精神，而最大亮點就屬挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」的世界紀錄。甘藷產業策略聯盟總名集人邱木城則表示，期望此次挑戰活動，提升台灣甘藷食農教育與在地文化的國際能見度。

近上千個土窯同時一起升火。（記者張淑娟攝）

此外，活動現場，聯盟也舉辦產業年會，邀集全台甘藷生產農友、加工業者齊聚一同，以百桌宴席感謝甘藷農民為台灣甘藷產業的辛勤奮鬥，展現聯盟辦理「國際藷王爭霸賽年度成果」，及展示甘藷料理創新硬實力，並期許聯盟規模持續壯大，推動甘藷產業走向國際化。