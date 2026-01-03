新化虎頭埤風景區假日免費導覽新化神社遺構 帶領遊客探訪秘境深化旅遊體驗

新化虎頭埤風景區假日有志工免費導覽新化神社遺構歷史，帶領遊客探訪秘境深化旅遊體驗。（記者李嘉祥攝）

臺南新化虎頭埤風景區是台灣第一座灌溉水庫，擁有豐富的人文歷史故事及優美山光水色，為讓遊客深入了解虎頭埤歷史及生態，臺南市政府觀光旅遊局自107年起於前門迎賓廣場旁提供假日志工導覽解說服務，透過「新化神社遺構導覽活動」，由專業志工帶領民眾深入認識新化地區珍貴的日治時期歷史遺跡，透過實地走讀讓貼近新化及虎頭埤開發的文化脈絡與時代記憶。

市長黃偉哲表示，市府重視文化資產保存與活化，新化神社遺構不僅是歷史的見證，也是臺南多元文化重要的一環，透過志工導覽與教育推廣可讓市民與遊客在旅遊中學習歷史、認識地方故事，進一步提升對文化資產的珍惜與認同。

觀光旅遊局長林國華說，虎頭埤風景區結合自然景觀與人文歷史，是臺南重要觀光據點之一；園區於每週六日及國定假日定點提供園區志工導覽解說服務，分上、下午場次及團體事先預約特約場次，每場約30分鐘，帶領大家到新化神社舊參拜道、鳥居、御神橋、拜殿、本殿、社務社及地下神明避難所等遺構參訪；志工以淺顯易懂方式介紹新化神社歷史背景、建築特色及在地方發展中的角色，讓新化神社遺構不再只是靜態歷史場域，而是能「說故事」的文化景點，有助於吸引更多遊客走進新化、認識虎頭埤風景區與地方歷史。

林國華局長肯定虎頭埤風景區導覽志工隊長「教官」陳楠修的帶領，志工隊成員用心投入與專業解說，未來也會持續配合市府政策規劃更多主題導覽行程，深化文化及生態教育功能，歡迎民眾多加利用園區導覽資源，感受臺南深厚的人文底蘊，體驗兼具自然與歷史的優質旅遊行程。

觀旅局也建議遊客可搭乘台灣好行「168虎埤老街線」，每日14班，串聯新市火車站、新化老街及南168線上的新化果菜市場、虎頭埤風景區、新化林場、大坑休閒農場等各知名景點，可到新化老街感受日式巴洛克風格的建築風貌，林家花園、瓜瓜園地瓜生態故事館、二寮觀日亭等特色景點賞玩，還可品嘗虎頭埤必吃的三溫暖茶葉蛋、新化地瓜、米其林美食「王家燻羊肉」、「蓮霧腳羊肉湯」及新化區長帶路推薦的「泰香餅舖」、「姑姑茶葉蛋」、「吉野村現烤蛋糕」等在地特色美食。更多旅遊資訊可至台南旅遊網查詢。