新化衛生所暨衛福園區 動土

新化舊果菜市場改建衛生所暨衛福園區動土，市長黃偉哲（左四）到場主持。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕新化報導

為強化地方基層醫療服務能量，完善多元社會福利照顧體系，台南市政府積極爭取中央經費補助，將新化舊果菜市場改建成為新化區衛生所暨衛福園區。二十一日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲到場主持，祈願工程順利、如期如質完工，為新化區公共建設揭開嶄新篇章。工程預計二０二七年底完工。

市長黃偉哲表示，中央經費補助一點五億元、配合市府自籌經費共二億八千萬元，將位於新化蛋黃區的舊果菜市場規劃成為新化衛生所及衛福園區的新館址，未來進駐衛生所、日照中心、托嬰中心、多功能生活館、親子悠遊館及身心障礙者自立生活支持服務中心等單位後，可望提供嬰幼兒、家庭、長者及身心障礙者全方位、一站式的照顧與支持服務，減輕家庭照顧負擔，亦可提升提升整體生活品質。

廣告 廣告

市府指出，新園區計畫打造三至四層樓的Ｌ型建築，規劃一樓是衛生所與社區服務之長照機構，方便民眾洽公，以及尋求醫療支援；二樓設置辦公廳舍、托嬰中心，提供行政機能、幼兒照顧；三樓活動中心、日照中心，做為鄰里交流、長者照護的場域；四樓親子悠遊館，滿足當地近一千八百名兒童成長、遊憩需求。

市府衛生局長李翠鳳表示，原有新化區衛生所因空間老舊且服務動線受限，已難以因應日益增加的公共衛生服務需求，此次重建將全面改善舊有設施不足的問題。新建衛生所將導入更完善的空間配置與現代化設備，優化民眾候診與服務流程，提升預防保健、疫苗接種及健康諮詢等服務品質，同時兼顧無障礙設計、友善動線與安全管理，營造更舒適且具包容性的就醫環境。