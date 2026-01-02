新化高中學測前夕赴朝天宮祈福 凝聚師生向心力穩定考前心緒

新化高中在學測前夕率高三學生到新化朝天宮祈福。（記者黃文記攝）

記者黃文記／新化報導

一一五年大學學科能力測驗將於一月十七日至十九日登場，新化高中於考前舉辦祈福活動，由校長劉瑞圓率領高三師生，並由家長會長廖本義陪同，前往新化朝天宮參拜祈福，期望透過宗教儀式為考生集氣加油，凝聚團隊向心力，協助學生穩定考前心緒。

校方準備象徵祝福的吉祥供品，包括蔥、芹菜、包子、粽子及糕點等，在朝天宮主委許滄淵帶領下，師生依循專屬祈福流程，祈求文昌帝君庇佑考生「聰明、勤勞、包中、高中、順利」。現場亦發放祈福小物「黃色小鴨」，為考生提供心靈支持，提醒學生以平常心應試。

新化朝天宮主委許滄淵（左二）將祈福小物「黃色小鴨」交給新化高中校長劉瑞圓（右二）。（記者黃文記攝）

這次活動同時獲得知名企業暖心贈送飲料響應，期盼所有考生「特別容易考上」，透過實際行動表達對學子的支持與祝福，為考前時刻增添溫馨氛圍。

校長劉瑞圓表示，學測祈福活動結合在地宗教文化，提供考生心靈上的支持與安定力量，讓學生在備考壓力中感受來自學校、社區及社會各界的關懷。透過朝天宮祈福與企業贈飲，展現教育、社區與企業攜手合作的正向能量，校方也祝福所有考生考試順利、金榜題名。