新北、宜蘭明年選戰 藍人選「有得喬」
新北、宜蘭明年選舉，藍營選將都待協調，國民黨主席鄭麗文前天語出明年徵召北市副市長李四川選新北市長後，李昨持續低調，有意參選的新北市副市長劉和然昨說，新北不該是任何政治博弈下備案，更不該是政治人物轉場的跳板。藍營人士解讀，雙方仍有一段協調路要走。
鄭麗文前天稱考慮北市李四川有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態徵召李，隨後組發會稱「主席話講太快」，仍會依程序走。李四川昨上午出席市政會議前，媒體堵訪問「若被徵召義不容辭？」李僅回應「謝謝」。
劉和然昨出席活動時表示，鄭主席是民主機制選出來的黨主席，一定會尊重黨內機制，國民黨一定要團結，在團結、公平的機制下，「我們2026一定要勝選」。
他也在臉書表示，面對政黨內部的協調或提名，他始終堅持必須建立在「透明、公開、公平」機制上，新北不該是任何政治博弈下的備案，更不應該是政治人物轉場的跳板、或是實習場域。
宜蘭縣長藍營陷議長張勝德、立委吳宗憲兩強之爭，吳宗憲昨在羅東鎮掛起首面競選看板，他說，選在羅東鎮出發，因為這裡是他落地生根的地方，也是他向縣長林姿妙請益地方。
副議長陳漢鍾現身支持表示，希望黨內同志要有高度，最後不管誰出線代表參選，都要團結拚戰，國民黨沒有分裂的本錢。
張勝德說，與吳宗憲立委本來就是合作夥伴，現階段他與吳就是「堅定的藍藍合」，透過公平機制產生一位候選人，再談藍白合。
