新北七處工地獲選友善優良典範

花王土城廠辦B案新建工程榮獲友善優良建築工地評選特優，右一為新北環保局長程大維；左一為工務局長馮兆麟。（記者蘇春瑛攝）

▲花王土城廠辦B案新建工程榮獲友善優良建築工地評選特優，右一為新北環保局長程大維；左一為工務局長馮兆麟。（記者蘇春瑛攝）

為推動低污染、低碳排的永續營建環境，新北環保局、工務局、社會局、勞檢處、景觀處及養工處共同舉辦「友善優良建築工地評選」，昨（廿九）日於市政會議由市長侯友宜親自頒獎表揚。六十處工地報名參賽，經實地勘查與綜合評審，最終選出一般建築組與高層建築組共七處工地獲獎。

今年評選在既有污染防制、施工品管、美學與性平基礎上，深化ESG評核思維，以「人本、安全、環保永續」為核心，強調SDGs與科技化管理，並鼓勵工地推行環境友善措施，降低工程生命週期對環境的衝擊。

廣告 廣告

獲獎工地新美齊TheTop與花王土城廠辦新建工程設置空品感測器與噪音監控設備，並採即時聯動灑水與霧砲機降塵，提升污染防治效率。蘆洲區長安機械停車場改建統包工程則於契約文件中量化編列污染防制設施經費，確保承包商落實設備設置，從源頭防止空污與廢水溢流。低碳作為方面，花王土城廠辦採塑鋼模板工法，減少廢棄物與水泥使用，並使用低碳排混凝土；潤鴻日麗案集合住宅則採鋁合金模板，有效降低碳排放。

環保局長程大維表示，評選已邁入第三年，從「減污」、「降碳」邁向「淨零轉型」，透過跨局處協力推動，讓環保、職安、美學與品管共融策進。他強調：「工地不僅是工程起點，更是城市ESG文化起點。」期盼藉由制度化評選與表揚，鼓勵企業將永續管理內化為日常營運。

工務局長馮兆麟表示，許多得獎工地主動導入噪音與空氣品質監測設備、智能監控系統與性別友善休憩空間等措施，展現業界在落實永續發展（SDGs）與社會責任上的積極作為，呼籲更多建築工地加入友善施工的行列。