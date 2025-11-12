新北三大建設 串聯觀光亮點

新北市觀光旅遊局長楊宗珉12日在市政會議中以「建設新亮點、觀光新串聯」為題專題報告。（柯毓庭攝）

新北市觀光旅遊局長楊宗珉12日在市政會議中以「建設新亮點、觀光新串聯」為題專題報告指出，新北正以重大建設為核心，推動城市觀光整體布局，展現新北城市觀光發展願景。新北市長侯友宜指出，隨著明年三大建設，包含淡江大橋、三鶯線與瑞三整煤廠即將完成，新北市的觀光產業，會搭配建設不斷地展現出新北亮點。

侯友宜指出，新北市是個有山有海、多元文化的城市，非常適合發展觀光休閒產業，明年三大建設即將要完成，新北市的觀光產業，會搭配建設不斷地展現出新北亮點。淡江大橋落成會跟青春山海線結合，讓大家看到最美麗的世界建築，尤其青春山海線沿著145公里的海岸線，有運動、休閒、文化，也有很多農特產品，都會結合在一塊。

廣告 廣告

侯友宜指出，捷運三鶯線明年通車，是三鶯文創整合計畫的一環，組成美術館、三峽老街以及鶯歌藝術文化的廊帶，帶動整個觀光產業，期待明年隨著交通建設落成，做好更詳盡地規畫，推出一系列的文創活動，讓大家來搭乘三鶯捷運。

侯友宜也提到，瑞芳的整煤廠「瑞三整煤廠」第二期工程即將完成，讓民眾到東北角騎自行車、散步的方式來推動永續旅遊，永續環境從瑞芳的整煤廠到雙溪的牡丹，讓大家了解東北角不是只有金瓜石、水湳洞，牡丹也很美。

楊宗珉說，新北市政府將以「建設帶動觀光、觀光點亮建設」為核心，持續用創新建設為軸線，深化交通串聯與文化保存，並推動低碳旅遊與友善服務，讓山、海、城、河的多元資源交織出新北觀光新風貌。

此外，文化局會中提報拆除新北市立圖書館三重分館。文化局指出，雖然建物未達60年使用年限，但由於三重分館因耐震能力評估未達標需補強，加上不具文化資產價值且建物老舊、館藏空間不足，文化局奉准報拆重建。

文化局補充，未來新北市圖第二總館建物規畫地上8層、地下3層，總樓地板面積約4萬平方公尺。目前正在規畫設計階段，預計民國114年底完成基本設計、115年完成細部設計、舊館拆除及工程發包，116年工程施工，目標於120年完工。