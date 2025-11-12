新北三大建設 拚115年完工
記者蔡琇惠∕新北報導
新北市觀光旅遊局長楊宗珉十二日於市政會議中以「建設新亮點、觀光新串聯」為題進行專題報告，一一五年即將迎來淡江大橋、捷運三鶯線及瑞芳瑞三鑛業整煤廠修復及再利用工程等三項重大建設完工。對於未來的城市觀光布局，市長侯友宜表示，新北市積極推動各項重大建設，並透過串聯青春山海線、文創及永續旅遊行銷，打造國際觀光景點及旅遊廊帶，吸引更多國內外旅客到新北吃美食、賞美景、認識歷史文化風貌。
侯友宜表示，新北市有長達一百四十五公里的美麗海岸線、座漁港以及豐富山林風貌，也有淡水紅毛城、板橋林家花園等歷史古蹟，以及都會型態等多元景觀。明年三項重大建設即將完工，其中，即將通車的淡江大橋，規劃結合觀光巴士、淡海輕軌以及自行車路網等多元運具，串聯淡水、八里、金山與貢寮等沿線景點以及在地美食，建構完整「青春山海線」旅遊圈，帶給民眾更多樣化方式暢玩北海岸。
此外，捷運三鶯線也預計在明年通車，侯友宜說，三峽鶯歌地區有藍染、陶瓷及新北市美術館，擁有豐富文化氣息，未來三鶯線通車後，規劃打造專屬意象與在地藝術文化結合，並整合新北市美術館、三峽老街、鶯歌老街、鶯歌陶瓷博物館等推動旅遊活動，帶動三鶯新亮點。至於瑞三鑛業整煤廠也將完成第二期修復工程，帶動雙百年環線旅遊量能，侯友宜也說，瑞芳地區有鑛業歷史故事，二期工程完工後，將持續注入產業文化及在地故事，結合金瓜石、水湳洞等景點以及山林古道，推廣低碳旅遊、綠色永續。
其他人也在看
國小畢旅飛日本！日作家看「1行程」驚喊風險大：連日本學校都不去
高雄岡山區和平國小規劃明年3月舉辦畢業旅行，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人羨慕的是費用只要5000元。對此，校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。行程曝光後，讓旅台日本作家「日本人的歐吉桑」也大讚，行程非常豐富且很用心，不過有一地點他不建議前往，就是「京都」，因為近年來觀光人潮過多，連日本學校都認為風險較大而放棄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北市白石湖吊橋更新啟用 12月草莓季甜蜜迎初冬
【民眾新聞網方健龍綜合報導】被譽為台北市第一座大跨距吊橋的白石湖吊橋，近日完成歷年最大規模修復工程，新橋10日 […]民眾日報 ・ 1 天前
就是等今天！太魯閣晶英1111優惠起跑 平日每房7,999元起
振興一萬元發放在即又逢「雙11」檔期，太魯閣晶英酒店搭上熱潮推出獎勵旅遊優惠，自今（11/11）日起至11/17日中午12點，於太魯閣晶英酒店官方網站推出「1111住房快閃專案」，可預訂11月13日至2026年1月31日之住宿。雙人入住山嵐客房一泊一食7,999元起，行館儷人客房一泊一食優惠價11,999元起。入住前加購衛斯理餐廳晚餐可享九折優惠；入住三天兩夜以上，另享沐蘭SPA全身按摩不限療程九折優惠。中時財經即時 ・ 1 天前
「山林裡的千萬垃圾？」 南投吊橋步道退燒引熱議
南投縣天空之橋、天空步道曾是地方吸客亮點，但同質性高、熱潮退燒，加上風災損害，部分景點停業或閒置，被批「山林裡的千萬垃圾...聯合新聞網 ・ 5 小時前
錯過再等一年！凱撒趣淘漫旅台南國旅卡住房優惠 2,999元入住再送雙人早晚餐與六大冒險設施活動
搶攻歲末年終國旅商機，凱撒趣淘漫旅台南推出「國旅卡限定歲末回饋專案」，凡刷國旅卡即可以2999元優惠價格入住，鼓勵持有國旅卡的民眾把握機會利用補助額度出遊。專案內容再加碼贈送雙人早餐與晚餐、六項冒險設施體驗，以及曾文水庫入園及停車費，每日名額有限，錯過得再等一年。中時財經即時 ・ 1 天前
高鐵「全車自由座」每小時3班擠爆！傍晚緊急加開4班
因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵今（12）日調整全天營運班表，每小時雙向各發3班全車自由座列車，不過仍有民眾依舊擠不上車，月台擠爆。高鐵公司為此宣布，今晚17時30分至18時30分再增開4班次南港至台中之南下列車。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席
2025全球50最佳飯店榜單揭曉，今年前三名全由亞洲飯店奪下。第一名由「香港瑰麗」拿下、新加坡萊佛士勇奪第五，而東京氣勢驚人，共有四家酒店入榜，包括寶格麗酒店、安縵東京、Janu Tokyo與虎之門艾迪遜酒店，成為全球旅人心中最耀眼的奢華新地標。bella儂儂 ・ 12 小時前
臺北觀光實力驚豔全台！ 「北投溫泉」奪十大亮點
交通部觀光署於11日盛大辦理第2屆觀光亮點獎頒獎典禮。臺北市觀傳局局長余祥與台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美共同出席領獎，見證臺北市在全國觀光評比中的亮眼表現。世界級獨特性： 「北投溫泉」成功榮獲「十大觀光亮點獎」。其獨特的青磺泉質與日本秋田的玉川溫泉並列世界唯二，加上全世界獨一無二以地名命名的「北投石」，成就了它的特殊性與國際價值。交通便利性： 觀傳局指出，北投溫泉搭乘捷運即可輕鬆到達，放眼世界也是相當少見的優勢，為國內外旅客提供極高的便利性。獲獎是對北投在地觀光發展、文化保存與自然資源的極大肯定。適逢入冬泡湯好時節，觀傳局歡迎民眾搭捷運到新北投，體驗溫泉、走訪北投圖書館、溫泉博物館等景點，感受獨具風情的北投魅力。六大地標入選百大亮點，展現臺北多元城市風貌除了北投溫泉之外，臺北市另有六處深受國內外旅客喜愛的熱門景點，榮獲「2026-2027年台灣觀光100亮點」，展現臺北豐富且多元的城市風貌：1.大稻埕、松山文創園區： 探訪歷史文化與城市文創實力的代表。2.貓空： 旅客可搭乘貓空纜車，以不同視角體驗白天與夜晚的山城風貌。3.台北101、西門町： 潮流品牌雲集，是時尚與國際旅客造訪臺台灣好新聞 ・ 10 小時前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
航空業者將推沖繩-台灣直飛! 日台觀光交流新里程碑
民視新聞／綜合報導日本有航空公司將在明年二月推出，沖繩台灣直飛航線，這依次航線開設也象徵沖繩與台灣，雙方在觀光與文化交流的新里程碑。現在有不少人往日本旅遊首選就是沖繩，航空公司社長其實就有提到，他發現台灣市場的潛力，加上沖繩擁有多元島嶼文化及自然資源，宮古島、石垣島等離島也有非常豐富的文化特色，直飛航線讓旅客能更便捷往返兩地，體驗更多不同的文化魅力。原文出處：航空業者將推沖繩－台灣直飛！ 日台觀光交流新里程碑 更多民視新聞報導日相挺台竟遭中國戰狼嗆「斬首」 鍾佳濱：看來北京要去東京交代員工遭「熊襲」勇猛抵抗！「臉遭巨爪劃傷」忍痛繼續煮麵住海邊管太多？中國外交部抗議高市早苗「台灣有事說」民視影音 ・ 1 天前
2025年底出遊雙11優惠別錯過 沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找 飯店、一日遊限時瘋降 順手一次全搞定
2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷。這篇教你找划算的便宜機票，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
〈 中華旅遊 〉拉拉山森呼吸 恩愛農場賞櫻花
記者林怡孜∕台南報導 春節假期歡迎遠離塵囂、沉浸花海。中華旅行社特別推出「北橫拉拉山…中華日報 ・ 1 天前
普發萬元今入帳！旅遊平台推999元機票開搶 迪士尼樂園買1送1
【記者莊偉祺／台北報導】全民普發現金1萬元今起入帳，旅遊平台搶年底出國商機推優惠，包含今起開搶999元機票可飛日韓泰、999元住國外飯店，還有環球影城、迪士尼樂園門票以及日本行程都有買1送1。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前
北市北投溫泉摘十大觀光亮點獎 6景點列百大亮點
（中央社記者楊淑閔台北12日電）台北市觀傳局今天表示，北市已有多處展現台北城風情景點，吸引遊客前往，不僅北投溫泉榮獲交通部觀光署評選「十大觀光亮點獎」，大稻埕等共6處也獲選「台灣觀光100亮點」。中央社 ・ 7 小時前
一次到位！Club Med普吉島全包式假期開放入住 全新家庭綠洲房型亮相
想放假卻不想煩惱行程、餐食與額外費用？精緻全包式度假品牌Club Med讓旅客輕鬆實現「吃住玩一次到位」的旅遊模式。從住宿、三餐美饌與酒水，到各式陸海活動、專業教練課程、兒童與青少年俱樂部及夜間表演，全都一價包含，適合親子、情侶到好友旅遊，一抵達就能開始享受假期。七逗旅遊網 ・ 1 天前
七星潭海洋風景特定區榮獲「穆斯林友善環境認證」
花蓮縣政府實踐永續旅遊政策，攜手國際市場開創地方發展新契機，再度獲得國際肯定！經中國回教協會授證（TheChineseMuslimAssociation）花蓮縣七星潭海洋風景特定區取得「穆斯林友善環境認證」，成為東台灣重要旅遊據點中首批通過此項認證的景區之一，展現花蓮縣政府推動多元文化共融及國際友善旅遊的決心與成果。花蓮縣政府觀光處為打造多元友善的旅遊環境，七星潭海洋風景特定區積極改善設施與服務，設置穆斯林專屬禮拜空間（PrayerRoom）資訊指引，並增設標示與友善洗手設施（見圖），讓穆斯林旅客能在花蓮享有安心、便利且友善的旅遊體驗。觀光處長余明勳表示，隨著國際旅遊市場復甦，穆斯林旅客已成為全球旅遊產業重要族群之一。縣府積極推動「穆斯林友善觀光環境建置計畫」，協助花蓮旅 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
新北優質旅宿任你挑 普發加碼遊住最超值
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導新北市觀光旅遊局今(12)日公布今年度獲選的47家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單！這些獲獎的旅館、民宿不僅持續提升硬...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
香港航空與土耳其航空擴展「代碼合作」 範圍延伸至澳洲航線
香港航空表示，將會進一步擴展與「土耳其航空」的「代碼共享合作」，持續強化雙方的國際航線網絡營運。 所謂的「代碼共享合作」，是指兩家或多家航空公司達成協議，共同營運同一條航線的一種合作模式。而香港中廣新聞網 ・ 5 小時前
嘉義漂流木提琴村 人氣衝第一
記者傅希堯∕台北報導 觀光署十一日頒發十大觀光亮點獎，仍由故宮博物院、日月潭月牙灣、…中華日報 ・ 23 小時前
颱風鳳凰襲台 航班異動多
（中央社記者余曉涵台北11日電）受到颱風鳳凰影響，中華航空、華信航空及立榮航空今天紛紛宣布今天晚間或明天的部分航班取消、提前或延後異動，提醒旅客搭機前要留意航班資訊。中央社 ・ 1 天前