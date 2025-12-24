新北三寶女開車逆向撞機車 騎士摔落邊坡送醫不治

記者莊淇鈞／新北報導

車禍事故現場情形。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區大庄路上，今天（24日）上午9時許，1名38歲吳姓女子開車往新民街方向行駛時，不明原因突然逆向，撞上對向車道46歲林姓男子騎乘的機車，林男被撞後摔下3公尺深的邊坡，消防救護員到場時，發現林男已無生命徵象，雖緊急以救護車將林男送醫，但林男因傷重搶救無效身亡，確切車禍事故原因仍待警方後續調查釐清釐清。

機車騎士林男送醫後傷重不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時吳女開車由大庄路往新民街方向行駛，現場道路有坡度和轉彎但幅度都不大，她不明原因突然逆向開到對向車道，撞上對向迎面而來的林男騎乘的機車，造成林男摔落旁邊下3公尺深的邊坡邊坡，消防救護員趕抵救起時已無生命徵象，於是立即緊急實施CPR，再送往淡水馬偕醫院急救，但林男仍因傷重，經醫院搶救無效身亡。

肇事汽車駕駛經警方酒測並未酒駕，警方依交通事故相關規定處置，車內初步檢視無違禁品，詳細肇事原因還需警方後續調查釐清。

