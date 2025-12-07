新北三峽化學工廠火災撲滅 硫磺味刺鼻籲鄰近區域緊閉門窗
新北市三峽區弘道路今天（7日）下午有鐵皮化學工廠起火，由於可能存放有醋酸、過氧化氫及氫氧化鈉等化學原料，警消獲報後，立即調派百餘人前往灌救，火勢於5時許熄滅。不過，因燃燒及灑水滅火等因素，現場充滿刺鼻硫磺氣味，呼籲民眾門窗緊閉、外出戴口罩。
警消今天下午3時46分獲報，三峽區弘道路的鐵皮化學工廠起火，現場存放大量俗稱雙氧水的過氧化氫及俗稱保險粉的低亞硫酸鈉，由於遇水或高溫可能會分解產生二氧化硫等有毒氣體，因此消防員戴呼吸器等全副裝備進行搶救。
新北消防局指出，經出動56車152人前往搶救，火勢於5時許熄滅；初步了解，燃燒面積約20平方公尺，確切起火原因仍待調查釐清。
消防局表示，因燃燒及灑水滅火等因素，現場充滿刺鼻硫磺氣味，環境部災害緊急應變小組及新北市環保局都派員到場了解，雖然火場位三峽山區，但仍籲鄰近區域民眾將門窗緊閉，如要外出請戴口罩。
新北環保局表示，有關化學工廠存放化學物質，相關物質燃燒後會產生具有刺激性濃煙，由於近日風向並未往市區移動，以及考量火災當下氣候擴散條件，因此，火勢雖已控制，但仍籲民眾外出時戴上口罩。
