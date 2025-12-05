新北三峽插角山區遭非法傾倒廢瀝青 環保局查獲營造公司違規移送檢調偵辦

瀝青刨除料棄置現場。（新北市環保局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市環保局於11月27日接獲民眾通報，指稱新北市三峽區插角山區土地遭棄置瀝青刨除料，環保局隨即派員前往稽查，現場查獲某營造公司堆置瀝青刨除料情事，該公司係承攬新北市農業局農路改善維護工程，並將工程刨除之瀝青堆置於私人土地予以填平，未依合約規定合法處理瀝青刨除料，任意傾倒於農地上，且未取得廢棄物清除處理許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，已違反廢棄物清理法規定，環保局已移請檢調機關偵辦。

11月27日稽查員前往三峽區插角山區土地遭棄置瀝青刨除料現場。（新北市環保局提供）

新北市環保局表示，爲釐清本案細節，後於12月2日派員會同市府農業局、警察局三峽分局及業者現場聯合會勘，發現該公司承攬之工程契約書已載明應以合法方式將瀝青刨除料運至合法場所進行再生利用，且主管機關未同意核准該業者將瀝青刨除料傾倒於山區土地；針對現場堆置之瀝青刨除料，環保局已與農業局要求業者立即清運至合法場所，業者清運瀝青渣過程造成之道路污染，環保局亦依違反廢棄物清理法第27條規定告發，並要求限期改善，屆期未完成改善，按日連續處罰。

環保局指出，該業者瀝青刨除料未依規定再生利用，任意堆置之行為，已違反廢棄物清理法第41條規定，未申請廢棄物清除處理機構許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，依同法第46條第4款規定移請檢調機關偵辦。

市府農業局、警察局三峽分局及業者現場聯合會勘 。（新北市環保局提供）

環保局強調，自108年新北市成立環保稽查重案組，決心剷除非法破壞國土不法分子，集結環、檢、警、調各方力量成功整頓五股垃圾山，翻轉為五股夏綠地並成為市政典範。環保局本次接獲陳情三峽區有非法傾倒廢棄物情事，決不容許此類事件發生，除依法查處外並呼籲業者切勿心存僥倖，民眾若發現有污染情事或可疑不法清運車輛機具，亦可立即撥打1999市政服務專線，以利稽查員第一時間掌握污染情事，迅速查緝打擊環保不法作為。