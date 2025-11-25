新北三峽警女所長攔查超載車 逮獲5逃逸移工

（中央社記者王鴻國新北25日電）三峽警分局二橋派出所張姓所長昨天傍晚執勤時，發現疑似超載車輛並進行攔停，查看車內5名外籍人士神色緊張，當場喝令駕駛鎖住車門，經警力支援後順利逮獲5名逃逸移工。

警方今天表示，張姓所長執勤時持有電擊槍，當時見到車上除駕駛外，還有5名疑似逃逸移工，為使5人全數留在車內且不得任意下車，當場喝令駕駛鎖上車門。

警方指出，由於派出所就在附近，在呼叫支援後，多名員警迅速到場逮人，經帶回詢問，確認5人為越南籍逃逸移工，後續將移請移民署新北專勤隊偵辦。

至於載運逃逸移工的司機，為非法白牌車駕駛，除可依超載等違規開罰，針對非法載運逃逸勞工、非法營利部分，警方也將依公路法規定，函送主管機關裁處。（編輯：張雅淨）1141125