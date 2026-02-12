新北三峽長福橋主橋部分先行開放 卓冠廷：三年耕耘建設陸續到位

民進黨新北市議員卓冠廷。 圖：翻攝「臉書」卓冠廷粉絲專頁

[Newtalk新聞] 新北市三峽區長福橋改建工程傳來好消息，主橋部分於今天（12日）先行開通，行人通道將於明天（13日）正式開放使用，讓過年期間遊客能更順暢通行至三峽老街。民進黨新北市議員卓冠廷發文表示，這是團隊自2022年底上任以來，從一件停車陳情案出發，連帶推動周邊多項公共建設的成果，如今在橋梁完工前陸續到位，展現用心為地方服務的價值。

卓冠廷指出，2022年底他剛當選議員時，長福橋僅剩一年即將拆除重建，原有平面停車場也將一併消失，直接衝擊三峽老街商圈生意。團隊深入研究後發現，周邊許多公共設施規劃較早、尚未跟上需求，因此從停車問題切入，展開一連串協調與爭取。

過程包括：2023年8月，發現國光街一塊方正國有地，立即協調國產署無償撥用，並爭取交通局規劃，現已成為提供130多格位的公有停車場，成為民眾習慣使用的設施；同年10月，針對大客車臨停需求，與商圈協會及交通局多次討論，最終在老街入口民權街規劃大客車臨停區；2024年1月，為改善安溪路堤頂步道至平面道路的行人友善連通，在安溪國小後方興建一條綠廊人行道；最關鍵的是，2024年9月爭取到長福橋改建附設立體停車場，總經費5.78億元，其中中央前瞻計畫補助2.16億元。

卓冠廷強調，這次長福橋主橋部分先行開通，正是先前爭取的行人便橋，讓旅客不必繞道，成為老街觀光重要一環。團隊有「累死自己也要把事情做完整」的習慣，從小事擴大處理，三年多來各項建設「歡喜收成」，且都在橋梁正式完工前到位，而非事後補救。

卓冠廷感慨表示，這正是地方議員能為鄉親帶來的實質價值。長福橋完工，將進一步提升防洪能力與老街交通便利性。

