即時中心／高睿鴻報導

新北市三峽區近日驚傳「瀝青非法傾倒」案，市府環保局今（5）說明，11月27日接獲民眾通報，得知三峽插角山區土地遭棄置瀝青刨除料，隨即派員前往稽查；現場查獲某營造公司，堆置瀝青刨除料，該公司承攬新北市農業局農路改善維護工程，並將工程刨除之瀝青，堆置於私人土地予以填平。市府指，該公司已違反廢棄物清理法規定，因此環保局移請檢調機關偵辦。

市府說明，該公司未依合約規定合法處理瀝青刨除料，任意傾倒於農地上，且未取得廢棄物清除處理許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務；環保局表示，爲釐清本案細節，於12月2日派員會同市府農業局、警察局三峽分局及業者現場聯合會勘，發現該公司承攬之工程契約書，已載明應以合法方式，將瀝青刨除料運至合法場所進行再生利用，顯示主管機關未同意該業者將瀝青刨除料傾倒於山區土地。

針對現場堆置之瀝青刨除料，環保局已與農業局要求業者，立即清運至合法場所；而業者清運瀝青渣過程，所造成之道路污染，環保局亦依違反廢棄物清理法第27條規定告發，並要求限期改善，屆期未完成改善，按日連續處罰。

快新聞／新北三峽驚傳「瀝青非法傾倒」！清運過程還汙染道路 檢調要辦了

稽查員前往三峽區插角山區土地，發現棄置瀝青刨除料現場。（圖／新北市政府提供）

環保局指出，該業者瀝青刨除料未依規定再生利用，任意堆置之行為，已違反廢棄物清理法第41條規定；未申請廢棄物清除處理機構許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，則依同法第46條第4款規定，移請檢調機關偵辦。

環保局另也說明，自2019年新北市成立環保稽查重案組，決心剷除非法破壞國土不法分子，集結環、檢、警、調各方力量，成功整頓五股垃圾山，翻轉為五股夏綠地，並成為市政典範。環保局本次接獲陳情，得知三峽區有非法傾倒廢棄物情事，決不容許此類事件發生，除依法查處外，也呼籲業者切勿心存僥倖。

環保局最後提醒，民眾若發現有污染情事或可疑不法清運車輛機具，亦可立即撥打1999市政服務專線，以利稽查員第一時間掌握污染情事，迅速查緝打擊環保不法作為。

原文出處：快新聞／新北三峽驚傳「瀝青非法傾倒」！清運過程還污染道路 檢調要辦了

