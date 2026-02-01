新北三強交鋒！黃國昌設競總、李四川動起來 蘇巧慧政見下週搶先上線
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導
卸任立委的民眾黨主席黃國昌今（1）日成立新北市長競選總部，正式投入選戰，而國民黨籍台北市副市長李四川昨（31）日也發文指出，「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市」，被外界解讀是表態參選的起手式。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧回應，她從下週起將陸續推出政見，向市民說明「溫暖、創新、會做事」的理念，盼爭取更多選民認同。
今早9時，蘇巧慧在立法院榮譽顧問陳柏惟、身兼民進黨發言人的立委李坤城、新北市議員李倩萍、彭佳芸等人的陪同下，前往大三重力行市場掃街拜票，並於行前接受媒體聯訪。記者提問，黃國昌今天正式成立競選總部，您的選戰規畫與競總準備的如何？
蘇巧慧今早前往大三重力行市場掃街拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
對此，蘇巧慧指出，非常感謝今天有「超級好朋友」3Q陳柏惟特別陪同，和在地最認真的立委李坤城，一起和新北隊議員們一起向鄉親拜年。
她強調，這段時間以來，團隊確實一步一腳印努力前進，接下來也會持續空戰和巷戰齊發，並且和最認真的新北隊們一起走入市場、進入社區，讓大家看見他們的努力。
蘇巧慧並預告，下個星期開始，競選團隊會陸續推出政見，向市民說明「溫暖、創新、會做事」的理念，希望爭取更多市民的認同；至於板橋競總選址原因，她則說，是因為團隊內努力工作的夥伴來自新北的四面八方，為了適合打拚的地方一起辦公、討論事情，一起開會，如果找到適當的地點也會跟大家報告。
原文出處：快新聞／新北三強交鋒！黃國昌設競總、李四川動起來 蘇巧慧政見下週搶先上線
