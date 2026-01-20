新北三民高中歲末送暖 師生攜手募款近15萬元關懷偏鄉

光復國小學生收到著色本禮物

愛心義賣活動引導學生理解珍惜物品與關懷他人之間的連結

歲末寒冬之際，新北市三民高中校園中洋溢著滿滿暖意。為了實踐關懷社會、回饋社會的教育精神，學校以「愛很簡單」為主軸，串聯學生自治組織與全校師生力量，整合多項歲末送暖公益行動，透過義賣、募款與創意實踐，將校園中的關懷化為實際行動，讓愛走出校園、送進偏鄉與需要的角落。

國中部高關懷成長班學生以雙手與創意傳遞溫度，親手製作擴香石、香氛蠟燭、皮革配件等手作小物，並於校內進行巡迴義賣。學生從設計、製作到販售全程參與，在實作中體會付出與分享的意義，並培養責任感與自信心。同時，校內也辦理「暖冬約兒一下」二手物義賣活動，號召師生捐出仍具實用價值的物品，讓資源在校園中再次流動。活動不僅實踐環保與資源循環理念，也引導學生理解珍惜物品與關懷他人之間的連結。

「愛很簡單」歲末送暖系列行動，整合多項義賣與募款成果，合計募集善款近新臺幣14萬7,200元，全數投入社會福利、偏鄉關懷與公益計畫。每一筆金額、每一份物資，都是師生共同累積的心意，也象徵校園教育向外延伸的溫柔力量。校長彭盛佐表示「感謝全體師生的投入，讓善意在校園中發芽，因為教育不只是課堂上的學習，更是在生活中學會關懷與付出。看到學生願意用行動回應社會需求，是學校最珍貴的成果。」