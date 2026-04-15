新北三職校奪美、日、德、台四大設計獎 美感實習場域躍上國際

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三重商工、淡水商工、瑞芳高工及教育局於市政會議獻獎。(新北教育局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市技職教育再創亮點成果！新北市教育局今（15）日攜手三重商工、淡水商工及瑞芳高工於市政會議獻獎。三校改造的實習場域一舉拿下日本GOOD DESIGN AWARD、德國iF設計獎、美國IDA國際設計獎及台灣TID設計獎，成為少見同時獲得四大國際設計肯定的技職學習空間，展現新北技職教育結合AI應用與美感設計的創新成果。

新北教育局指出，新北市全國首創推出「技職雙語美感未來實施計畫」，透過空間改造與課程整合，將傳統實習工場升級為貼近產業現場的學習場域。第1期改造三校全數獲獎，深具指標意義。三重商工機械科「AI 5.0人機協作育才中心」同時榮獲2025台灣TID評審團特別獎及日本GOOD DESIGN AWARD，成為全國首座獲國內外雙料設計大獎的技職實習工場；淡水商工電機科「整合創造機電實驗盒」榮獲德國iF室內建築設計獎，為技高實習工場首例；瑞芳高工資訊科「AI未來電創實驗室E-Lab」則於全球70餘國作品中脫穎而出，榮獲美國IDA國際設計獎榮譽獎。

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教育局表示，學習環境本身就是課程的一部分，實習場域改造從動線、照明設計到設備整合全面優化，並導入專業設計團隊與學校師生共創機制，翻轉傳統技職場域老舊的刻板印象，讓學生在兼具設計感與機能性的環境中學習；不僅強化操作能力，更培養專注力、精準度與職人認同，具體落實AI應用與美感教育融入技職體系的政策方向。

瑞芳高工資訊科實習工場改造獲得2025美國IDA國際設計獎。(新北教育局提供)

瑞芳高工校長郭昱晨指出，「E-Lab」啟用後，有效提升學生進入實驗室自主學習的意願；淡水商工電機科邱明楓同學表示，改造後工場就像科技公司的研發空間，學習更容易投入；參與三重商工改造的設計師方俊傑則認為，當學習場域兼具美感與功能，就能成為促進學習的重要媒介，能激發學生對未來職涯的想像。

教育局強調，未來預計於2030年前投入逾1億元，完成30間優質實習工場改造，並結合半導體、AI及航太等重點產業，強化校企合作與設備更新。讓學生能在更貼近產業的環境中培養專業實作能力，持續提升新北技職教育的國際競爭力。