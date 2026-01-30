新北三腳督成形？八炯預言「黃國昌一定退選」 曝他最終目的

政治中心／黃韻璇報導

民眾黨執行兩年條款，包含黨主席黃國昌在內多位立委將交棒。其中，已經表態競選新北市長，並且在各地掛海報發傳單的黃國昌29日宣布成立新北市長競選總部，開幕時間點就選在卸任後的隔一天，也就是2月1日。許多人也好奇黃國昌是否真的會選到底？對此，網紅八炯就預言「黃國昌一定退選」，並分析他最終目的。

民眾黨兩年條款期限將至，30日是民眾黨團總召黃國昌等6名白委最後一天在立法院上班。（圖／翻攝自民眾之聲YT）

民眾黨團昨（30）日舉行「珍重再見 後會有期！」記者會，媒體詢問，在卸任立委後，黃國昌跟前民眾黨主席柯文哲要如何分工？黃國昌稱，「我卸任以後工作還蠻忙的欸！」跟立法院有關的是，週二、五一起開晨會，週四開共識會，只要他有空應該都會參加。

此外，黃國昌分享離職後要投入新北市長選舉，2月1日就會成立競選總部，歡迎新北市民一起來熱鬧。他說，國民黨戰鬥藍發起人趙少康通知說會去，他也竭誠歡迎，這是屬於新北市民對新北接下來的規劃、願景、夢想，共同實現的園地，希望不分黨派朋友都可以來，他會花相當時間投入新北市長選戰的準備。

黃國昌宣布成立「競選總部」。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

2026年新北市長選舉民進黨已確定由立委蘇巧慧出馬，民眾黨主席黃國昌投入選戰，國民黨方面人選則仍未拍板，外界也好奇「三腳督」的局面是否真的會成形？八炯近日在Threads回覆網友留言時預言，黃國昌一定會退選，認為「他現在出來，只是為了跟國民黨換政治籌碼的，所以我們在民調上一定要支持他，讓他真心覺得贏過國民黨，然後三方一起選，台派勝算才大」。

