新北三腳督民調「蘇巧慧追近李四川」 吳子嘉提醒國民黨「這人」手掐選情命脈

隨著2026年九合一選舉腳步逼近，全台人口最多的新北市成為兵家必爭之地，民進黨已確定推出立委蘇巧慧參選，民眾黨立委黃國昌也表態投入，而國民黨的新北市長人選則遲遲未定。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，黃國昌掐住整個事情的命脈，國民黨一定要尊重黃國昌的存在。

《美麗島電子報》日前公布民調顯示，若藍白陣營成功整合，由李四川代表藍白陣營對決蘇巧慧，李四川支持度將衝上45.8%，大幅領先蘇巧慧的36%，雙方差距達9.8%。然而，一旦進入三腳督局面，由李四川、蘇巧慧與黃國昌三人同時參選，李四川的支持度將下滑至34.2%，蘇巧慧以32.7%緊追在後，黃國昌則有15.4%的選票。

廣告 廣告

吳子嘉在節目《董事長開講》提到，他做過李四川、蘇巧慧和黃國昌的民調，發現這3人的政黨表態率都非常高，換句話說，他們的政黨都有一定的信賴度，所以政黨空間已經沒有了，如果把新北市選舉錯誤定位成政黨對決，李四川落選的風險就很高。

吳子嘉指出，李四川本身是公務員出身，又是北科大的電機工程師，如果他以電機工程師的身份替大家做務實服務，人設就比較對。吳子嘉強調，新北的選舉不能搞政治，要搞政策，現任新北市長侯友宜講勝選關鍵是「提出政策、不能分黨派」，完全正確，所以國民黨盡量參與少一點，就比較好一點。

吳子嘉分析，李四川與蘇巧慧一對一對比，李四川只贏蘇巧慧9%，蘇巧慧要把這9%趕過去，不是不可能，吳子嘉接著說，「蘇貞昌我認識他3、40年呢，他選舉厲害的不得了，這9%是有可能丟掉的，蘇巧慧是有希望的。」

指李四川優勢減弱 吳子嘉：黃國昌掐住整個事情的命脈

若是新北市長選舉面臨三腳督情況，吳子嘉表示，李四川的優勢只剩下1%~2%，黃國昌大概是14~15%，「那三腳督的情況之下，你（李四川）不要選了，黃國昌只要出來選新北市，我跟你保證直接宣布蘇巧慧當選，沒什麼好玩的。所以黃國昌才是在這一局裡面的關鍵人物，黃國昌在新北年輕票支持度第一名。」

吳子嘉指出，民眾黨前主席柯文哲也是關鍵人物，他現在是想盡辦法反藍白合，藍白合是黃國昌重要的政治資產，但黃國昌要聽柯文哲的，民眾黨真正老大就是柯文哲，柯文哲就是反藍白合，如果這態度堅持到底，「黃國昌只要搞3個月就好，蘇巧慧就上來了，李四川就掛掉了，所以黃國昌掐住整個事情的命脈，一定要尊重黃國昌的存在。」

吳子嘉提到，黃國昌（見圖）在新北年輕票支持度第一名，一定要尊重他的存在。（柯承惠攝）

最後，吳子嘉質疑，「黃國昌存在這件事情，今天到底國民黨中央有沒有去談？ 國民黨的當事人有沒有跟黃國昌尊重？ 我覺得應該都沒有吧。 然後你們誰能夠處理好柯P呢？ 沒有人處理柯P啊。」

上述民調由《美麗島電子報》於2026年1月19日至21日進行，調查對象為年滿20歲的新北市民，成功樣本1,070人（市話749人、手機321人），在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負3.0%。

更多風傳媒報導

