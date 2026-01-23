新北三腳督激戰！民調曝藍白合「唯一勝算」 侯友宜：找合適人選承擔

侯友宜指出，會按照現有節奏找出合適人選，投入新北市長選戰。圖／新北市政府提供

未來新北市長人選備受關注，22日《美麗島電子報》公布民調，結果顯示是三腳督的狀況，國民黨李四川的支持度為34.2%、民進黨蘇巧慧32.7%、民眾黨黃國昌15.4%，李四川與蘇巧慧的支持度差距僅1.5個百分點，處於抽樣誤差範圍內，選情呈現高度緊繃，且交叉分析顯示，李四川能獲得83.6%國民黨支持者的票，蘇巧慧則獲得83.5%民進黨支持者的票，雙方基本盤動員能力相當。

新北藍綠白「三腳督」激戰 民調曝光

民調結果顯示，如果國民黨改派劉和然出來選，則會變成蘇巧慧36.2%、黃國昌22.7%、劉和然14.4%，國民黨會從第1名掉至第3名。不過，如果是「藍白合」則有3種情況，第1種是合推李四川，民調結果為李四川45.8%、蘇巧慧36.0%；若合推劉和然則變成蘇巧慧41.3%、劉和然31.2%；合推黃國昌的話，就變成蘇巧慧41.8%、黃國昌36.7%。結果顯示，只有藍白合推李四川，是唯一能顯著擊敗蘇巧慧的組合。

事實上，本次民調還有調查新北市長侯友宜7年多來施政表現，有68.7%受訪者對施政表示滿意，不滿意度則有22%。不過，在政黨輪替的議題上則呈現膠著狀態，有34.0%民眾認為應給國民黨繼續做，31.0%傾向換成民進黨，另有10.1%希望換成民眾黨。

本次民調由《美麗島電子報》委託，戴立安負責問卷設計與分析，調查範圍為新北市滿20歲的民眾，調查時間為19日至21日，成功完訪共1070人，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

新北市長選情緊繃 侯友宜：找合適的人承擔

對此，新北市長侯友宜23日受訪時，被問及民調顯示藍白合推李四川最具競爭力一事，侯友宜則表示，選舉就是有過程、有期待、有壓力，會照節奏找出適合的人來承擔，讓新北市市政能延續下去。

另外，民調結果顯示，有4成民眾認為新北市長要換黨做做看。對此，侯友宜說，從民調可以看出來，民眾最在乎的是民生、經濟，不是政治跟政黨，因此民生經濟、政策跟執行力是最主要的考量，來找出國民黨最好的人選，延續市政的推動。



